Праздник 18 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Евмений Гортынский

С ранних лет святой Евмений жил по высоким нравственным принципам. Он посвятил свою жизнь служению Богу, избегал соблазнов и стремился к духовному развитию. Известный своей щедростью, он раздавал свое имущество бедным и нуждающимся.

Позже Евмений стал епископом Гортинской Церкви на Крите, где продолжал служить Богу. Он был мудрым и милосердным наставником своей паствы, поддерживая людей в трудные времена и помогая сиротам и бедным.

Святой Евмений также активно защищал православную веру, особенно борясь с ересью монофелитов. Его молитвы и борьба были без устали, и он оставался преданным учителем Христовой Церкви.

Святой умер в VII веке в Фиваиде, а его тело было перенесено и похоронено в Гортыне. Его жизнь стала примером веры, милосердия и преданности.

Преподобный Евмений, епископ Гортинский (изображение: Википедия)

Ариадная Промысская

Ариадна жила в городе Фригия и была рабыней старейшины по имени Тертил, служившей при императоре Адриане. Однажды Тертил организовал жертвоприношение языческим богам в честь рождения своего сына. Ариадна, будучи христианкой, решительно отказалась участвовать в этих обрядах. За это ее жестоко пытали и бросили в тюрьму. Ее держали без еды, пытаясь заставить отречься от веры, но она оставалась непоколебимой.

После освобождения Ариадна покинула город. Однако Тертил послал преследователей, чтобы схватить его. Когда язычники приближались, праздники обратились к Богу с просьбой о помощи. За ее молитвами в скале образовалась трещина, в которой она укрылась. Это чудо испугало преследователей, и они отступили. Так Господь спас Свою верную рабыню от рук нечестивых.

Дионис и Ариадна, Дворец Сансуси (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 18 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться и злословить

Сплетничать, выяснять отношения

Подстригать волосы

Хвастаться перед другими.

Сегодня лучше не поливать и не пересаживать растения, потому что это может им навредить или даже привести к их гибели.

Народные приметы и традиции этого дня

День выдался теплым и солнечным - зима придет поздно

Журавли улетают в теплые края - ждите морозов

Выросли высокие сорняки - зимой выпадет много снега

На березе до сих пор держатся листья - к теплой зиме.

В этот день рекомендуется сделать что-нибудь хорошее для других без ожидания похвалы. Когда вы делаете добрые дела от всего сердца, добро вернется к вам в двойном объеме.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Аркадий, Борис, Владимир, Иван, Константин, Михаил, Алексей, Петр, Сергей, Ирина, София.

За гороскопом люди, родившиеся сегодня - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: