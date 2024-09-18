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Праздник 18 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Среда 18 сентября 2024 06:00
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Праздник 18 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела Церковный праздник 18 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 18 сентября, свято - православные украинцы чтят память святого преподобного Евмения, епископа Гортинского и память святой мученицы Ариадны Промысской по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Евмений Гортынский

С ранних лет святой Евмений жил по высоким нравственным принципам. Он посвятил свою жизнь служению Богу, избегал соблазнов и стремился к духовному развитию. Известный своей щедростью, он раздавал свое имущество бедным и нуждающимся.

Позже Евмений стал епископом Гортинской Церкви на Крите, где продолжал служить Богу. Он был мудрым и милосердным наставником своей паствы, поддерживая людей в трудные времена и помогая сиротам и бедным.

Святой Евмений также активно защищал православную веру, особенно борясь с ересью монофелитов. Его молитвы и борьба были без устали, и он оставался преданным учителем Христовой Церкви.

Святой умер в VII веке в Фиваиде, а его тело было перенесено и похоронено в Гортыне. Его жизнь стала примером веры, милосердия и преданности.

Праздник 18 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Преподобный Евмений, епископ Гортинский (изображение: Википедия)

Ариадная Промысская

Ариадна жила в городе Фригия и была рабыней старейшины по имени Тертил, служившей при императоре Адриане. Однажды Тертил организовал жертвоприношение языческим богам в честь рождения своего сына. Ариадна, будучи христианкой, решительно отказалась участвовать в этих обрядах. За это ее жестоко пытали и бросили в тюрьму. Ее держали без еды, пытаясь заставить отречься от веры, но она оставалась непоколебимой.

После освобождения Ариадна покинула город. Однако Тертил послал преследователей, чтобы схватить его. Когда язычники приближались, праздники обратились к Богу с просьбой о помощи. За ее молитвами в скале образовалась трещина, в которой она укрылась. Это чудо испугало преследователей, и они отступили. Так Господь спас Свою верную рабыню от рук нечестивых.

Праздник 18 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Дионис и Ариадна, Дворец Сансуси (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 18 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться и злословить
  • Сплетничать, выяснять отношения
  • Подстригать волосы
  • Хвастаться перед другими.

Сегодня лучше не поливать и не пересаживать растения, потому что это может им навредить или даже привести к их гибели.

Народные приметы и традиции этого дня

  • День выдался теплым и солнечным - зима придет поздно
  • Журавли улетают в теплые края - ждите морозов
  • Выросли высокие сорняки - зимой выпадет много снега
  • На березе до сих пор держатся листья - к теплой зиме.

В этот день рекомендуется сделать что-нибудь хорошее для других без ожидания похвалы. Когда вы делаете добрые дела от всего сердца, добро вернется к вам в двойном объеме.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Аркадий, Борис, Владимир, Иван, Константин, Михаил, Алексей, Петр, Сергей, Ирина, София.

За гороскопом люди, родившиеся сегодня - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день равной оплаты труда
  • День специалиста по управлению персоналом (День HR-менеджера)
  • Международный день чтения электронной книги
  • Всемирный день мониторинга качества воды
  • День запахов пряностей для глинтвейна
  • День памяти погибших мотоциклистов.

Раньше мы публиковали почему в церкви во время молитвы хочется зевать.

Читайте также четыре важных правила, которые все должны соблюдать в церкви и рекомендации к одежде.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato.

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