Праздник 18 декабря: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

18 декабря церковь почитает память святого мученика Севастиана и воинов его. Также сегодня вспоминают святителя Модеста, Иерусалимского архиепископа.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, какой праздник 18 декабря, а также о запретах, истории и традициях этого дня.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой мученик Севастиан родился в III веке, в городе Нарбоне. Во времена правления Диоклетиана и Максимиана, Севастиан был начальником стражи - и тайным христианином.

Его проповедь перед заключенными братьями Маркелином и Марком поразила присутствующих. Жена казначея Никострата, Зоя, потерявшая дар речи, попросила святого исцелить ее - после крещения она сразу смогла говорить.

Вместе с Зоей крестился Никострат, а также начальник тюрем Клавдий, вместе с сыновьями Симфорианом и Феликсом и братом Викторином. Кроме этого, в христианство обратились заключенные - всего крестилось 64 человека.

Однако при гонениях христиан веры Севастиана была обнаружена, за что его и новокрещеных приговорили к смертной казни.

Также 18 декабря почитают святителя Модеста, который родился в Севастии Каппадокийской, в VII веке. Семья воспитала в парне христианские добродетели, поэтому Модест с детства искренне придерживался заповедей и запретов веры.

Повзрослев, будущий святитель принял монашеский постриг и впоследствии стал настоятелем в монастыре святого Феодосия Великого. В этот период продолжалась война с персидским царем Хозровом, который захватил и разрушил Иерусалим, уничтожая христианские святыни.

В плен попал иерусалимский патриарх Захария, вместе с Крестом Господним. Руководить Иерусалимской Церковью поручили Модесту, который занимал должность до возвращения из плена Захарии, одновременно восстанавливая святыни. Впрочем, Захария умер около 632 года - с тех пор Модест официально стал патриархом Иерусалима. Почил святитель в возрасте 97 лет, 18 декабря 634 года.

В народе Модеста считали покровителем скота. Святому молилась о здоровье животных, а также просили благополучия и счастья. Согласно традициям, 18 декабря стоит провести время с семьей или навестить близких.

Народные приметы этого дня

Если сегодня ворона каркает, меняя голос - будут перемены погоды

18 декабря разбилась посуда - к ссоре или беде

Сегодня падает мокрый снег - вскоре будет потепление

Если в этот день ударили морозы - снег долгое время не будет идти

Что сегодня нельзя делать

Чтобы не навлечь беду, предки старались избегать определенной деятельности. Поэтому, согласно этим верованиям, сегодня нельзя:

брать в долг

не отдавать одолженное ранее

шить или заниматься рукоделием

употреблять алкоголь

ссориться

Также не следует оставлять нож на столе - считалось, что острые вещи "режут" счастье.

У кого сегодня именины

По новому стилю, 18 декабря именины у людей с такими именами: Вера, Сергей, Виктор, Иван, Владимир, Зоя, Николай, Илья, Марк, Михаил, Семен.

Также по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Захар, Геннадий, Сергей, Илья, Савва, Сергей, Геннадий.