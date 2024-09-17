Праздник 17 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Какой сегодня праздник в церковном календаре

София из Милана прибыла в Рим и нашла убежище у богатой женщины по имени Фессамния. Ее дочери, Вера, Надежда и Любовь, были воспитаны в христианской вере. В 137 году, когда начались преследования христиан, семью арестовали и привезли к императору Адриану. Он пытался заставить их отказаться от христианства, сначала предлагая большие подарки через родовитую женщину Палладию, а затем применяя угрозы.

Несмотря на все попытки и пытки, дочери Софии остались верны своей религии. Император приказал их жестоко пытать, и они погибли, будучи обезглавленными или зарубленными. Вера была 12 лет, Надежда – 10 лет, а Любовь – 9 лет. Софья похоронила своих дочерей с почестями, провела три дня у их могил в молитве, а потом умерла сама.

Вера, Надежда, Любовь и мать их София, Новгородская икона (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 17 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться и злословить

Вспоминать плохое

Ходить босиком по росе

Есть рыбу или рыбачить.

Также не рекомендуется начинать новые дела или отправляться в дальнее путешествие.

Икона работы Карпа Золотарева (изображение: Википедия)

Народные приметы и традиции этого дня

Слышен гром - зима будет снежной

Идет дождь и прохладно - к ранней весне

Весь день солнечно и тепло - к затяжной осени

Активно опадают листья - будет похолодание.

В древности существовала любопытная традиция: люди верили, что утренние слезы могут защитить от невзгод. Плач считался своеобразным обрядом очищения, который помогал облегчить душу и уберечься от проблем в течение дня.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иван, Илья, Павел, София, Вера, Ирина, Любовь, Надежда, Александра.

За гороскопом люди, родившиеся сегодня - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: