Праздник 16 октября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Лонгин, римский сотник, служил в Палестине. Его имя может иметь значение "долина" или "голубой", намекающий на возможное происхождение.

Согласно Евангелию, Лонгин был свидетелем распятия Иисуса Христа. Он стоял у креста и наблюдал за страданиями Спасителя. После смерти Иисуса его поразили события, и он признал, что Иисус есть истинный Сын Божий. Это признание явилось для него важным моментом, после которого Лонгин решил принять христианство.

Впоследствии Лонгин начал активно проповедовать учение Иисуса. Его решительность привела к преследованиям, и он путешествовал по разным местам, распространяя новую веру, несмотря на риск ареста.

Традиции свидетельствуют, что за свою преданность он был арестован и подвергнут жестоким пыткам. Но даже в самые сложные времена Лонгин оставался верен своим убеждениям. Его жизнь и мученичество стали символом непоколебимой веры, вдохновляя других следовать своим убеждениям.

Сотник Лонгин, фрагмент мозаики (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 16 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ругаться, говорить неприятности

Заниматься рукоделием

Провести целый день дома

Насмехаться над трудностями.

Не рекомендуется планировать важные встречи, поскольку они могут завершиться не так, как вы ожидаете. Также следует избегать взятия в руки чужих предметов, ведь это может привести к неприятностям в вашем доме.

В этот день лучше воздержаться от дел, содержащих риск или неопределенность и сосредоточиться на спокойном отдыхе и гармонии в семье. Также важно вынести мусор из дома, чтобы не допустить попадания нечистой силы.

Народные приметы и традиции этого дня

Облачное небо - скоро похолодает

Ярко мерцают звезды - к теплой погоде

На деревьях есть листва - морозы придут нескоро

Весь день безветренно - зима придет поздно

Чистое небо по западу - к хорошей погоде

Круг вокруг луны - будет ветрено

Птицы громко кричат - до резкого потепления.

В этот день наши предки проводили обряд, который имел целью защиту от врагов. Они тщательно разлагали вокруг своего дома различные колючие растения, считая, что это поможет отпугнуть нежелательных гостей. Иногда эти растения также вешали во дворах, чтобы избежать травм домашних животных.

Вечером приглашали соседей и друзей на праздничный ужин, который всегда начинали с молитвы.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют Алексей, Георгий, Евгений, Егор, Иван, Леонтий.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: