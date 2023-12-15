Праздник 15 декабря: почему этот день особенный, кому нужно помолиться, чтобы было здоровье

Традиции этого дня

В народном календаре этот праздник называется Стефанов день. В старину в это время было очень холодно, поэтому говорили: "Студено на Стефана так, что птицы на лету замерзают".

У святого Стефана просят крепкого здоровья и исцеления от недугов, а также молятся об укреплении веры.

В этот день принято давать милостыню, можно отдать нуждающимся теплую одежду, также хорошо сделать кормушки для птиц и подкармливать их в течение зимы - это привлечет удачу в новом году.

Главные приметы этого дня

какая погода в этот день таким будет март;

днем мороз, а вечером стало теплеть - ждите холода;

дует северный ветер – будут сильные морозы;

на деревьях виден иней - следующий год будет урожайным;

кот лезет на печь – к холоду;

синицы раскричались с самого утра - будут морозы;

Что нельзя делать в этот день

Целый день стоит быть веселым, не унывать, тогда получите крепкое здоровье.

Сдерживайте эмоции, особенно отрицательные, а также не пытайтесь жаловаться на холод. Продолжается Рождественский пост, поэтому нужно отказаться от еды животного происхождения, молочной продукции, яиц.

У кого сегодня день ангела: Павел, Степан, Теофилия, Тит, Цезарь.

Молитва святому Стефану

Преклоньше колена души и сердца нашего, тя молим: воздежи руце твои ко Господу и сподвижи всему роду человеческому Предстательницу и Ходатаицу к Сыну Своему, Пресвятую Матерь Деву, и о нас (имена), присно прогневляющих грехом и леностию, моли Благого Спаса нашего, да подаст нам благодать во благовременную помощь.