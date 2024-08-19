Праздник 15 Ава 2024: история, традиции и классные поздравления с еврейским Днем влюбленных

История праздника

Пятнадцатый Ава - важная дата в иудейском календаре, ознаменованная шестью событиями:

Окончание эпидемии. Прекратился мор, поражавший выходцев из Египта. Эта беда была исполнением Божьего приговора для поколения, вышедшего из Египта, совершив два тяжелых греха: создание золотого тельца и отказ войти в Землю Израильскую.

Прекратился мор, поражавший выходцев из Египта. Эта беда была исполнением Божьего приговора для поколения, вышедшего из Египта, совершив два тяжелых греха: создание золотого тельца и отказ войти в Землю Израильскую. Изменения в брачных запретах. Был отменен запрет на женитьбу потомков рода Вениамина с девушками из других израильских родов.

Был отменен запрет на женитьбу потомков рода Вениамина с девушками из других израильских родов. Отмена запрета на браки. Был отменен общий запрет на браки между представителями разных израильских родов.

Был отменен общий запрет на браки между представителями разных израильских родов. Новый указ царя Осии. Израильский царь Осия издал указ, заменивший запрет Иеровоама I и разрешивший подданным Израильского царства посещать Иерусалим во время праздников.

Израильский царь Осия издал указ, заменивший запрет Иеровоама I и разрешивший подданным Израильского царства посещать Иерусалим во время праздников. Завершение заготовки дров. Закончилась заготовка дров для жертвенника Иерусалимского храма, где, согласно Торе, всегда должен гореть огонь.

Закончилась заготовка дров для жертвенника Иерусалимского храма, где, согласно Торе, всегда должен гореть огонь. Погребение защитников. В этот день похоронили последние защитники Бейтара, чьи тела римляне запретили хоронить.

Хорошие пожелания к празднику Пятнадцатое Ава (изображение: freepik.com)

Традиции и обычаи

Этот день считается удачным для свадьбы. В древнем Израиле существовал обычай начинать сватовство и создавать новые семьи. По традиции девушки одалживали друг другу белую одежду, чтобы не выглядеть бедно, а потом танцевали и пели в виноградниках, ища жениха.

Этот обмен одеждой подчеркивал, что важны не только красота и благополучие, но и искренность сердец. В своих песнях девушки призывали молодых людей обращать внимание не на внешность, а на семейные качества.

Кроме этого, начиналось празднование урожая винограда и виноделия. Праздник продолжался до Йом-Кипура и включал музыку, песни, поэзию и любовные песни. На празднование были приглашены все представители народа Израиля независимо от их социального статуса.

Значение праздника сегодня

Сегодня некоторые традиционные еврейские общины по-прежнему сохраняют традиционные элементы празднования. Раньше практиковались покаяния и утренние молитвы, но теперь эти обычаи не всегда соблюдаются. Невесты больше не постятся перед свадьбой, как было принято ранее.

Также в этот день завершается обучение в ешивах, и после утренней службы наставники раздают своим ученикам стакан бренди и кусок пирога.

Как поздравить с Днем любви Ту бе-Ав (изображение: freepik.com)

Поздравления с Днем любви

С Днем Любви, Ту бе-Ав! Пусть этот день наполнит ваши сердца радостью и теплом. Желаем влюбленным сохранять свои чувства вечно молодыми и яркими, а тем, кто еще ждет своей половинки, найти ее и построить счастливую жизнь вместе. Пусть ваша жизнь будет исполнена любви и гармонии!

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Счастливого Ту бе-Ав! Пусть этот день наполнит вашу жизнь любовью и нежностью. Желаем, чтобы каждый день был полон искренних чувств и радости, а все мечты стали реальностью.

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Поздравляем с Ту бе-Ав! Пусть любовь поселится в вашей жизни. Желаем крепкой любви, гармонии в отношениях и подлинного счастья. Пусть ваше сердце всегда бьется в ритме любви и радости.

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С Ту бе-Ав! Пусть этот день любви принесет вам множество счастливых моментов и улыбок. Желаем влюбленным, чтобы их чувства становились только сильнее, а одиноким сердцам обрести свое счастье и вдохновение. Пусть в вашей жизни царят любовь и гармония!

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С Днем Любви, Ту бе-Ав! Пусть этот день будет для вас символом нового начала и радости. Желаем, чтобы в вашей жизни всегда царила гармония и счастье, а также чтобы каждый день приносил новые возможности для любви и вдохновения. Пусть ваше сердце наполняется теплом и светом, а все ваши мечты становятся реальностью!

Поздравление к еврейскому Дню влюбленных (изображение: freepik.com)