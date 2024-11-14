Праздник 14 ноября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Сегодня, 14 ноября, православная церковь почитает апостола Филиппа. Он изучал Священное Писание, проповедуя Евангелие в Скифии и Фригии, а также был самым молодым учеником Иисуса.

История праздника

Апостол Филипп (Филипп) - один из 12 учеников Иисуса Христа. Парень родился в Вифсаиде (Израиль), где жили апостолы Андрей и Петр. После Вознесения Господня апостол стал проповедовать Божье Слово, в Греции, Галилее и других странах.

По библейским преданиям, апостол Филипп также мог делать чудеса - например, во время одной проповеди он воскресил младенца. В Иерополе Сирийском, после проповедей толпа стала требовать апостола воскресить мертвого, на что Филипп согласился.

Праздник Филиппа был последним днем в преддверии поста, поэтому в этот день готовили много вкусных блюд, например, борщ, вареники, пирожки, жареное мясо или птицу. Также устраивались вечерницы с пением.

После дня Филиппа начинался Рождественский пост, у которого были ограничения не только на еду, но и на элементы одежды.

Что нельзя делать 14 ноября

Предки считали, что 14 ноября следует воздержаться от определенных занятий. В частности, сегодня не следует:

работать дома или на огороде

ходить в леса и поля - можно встретить агрессивных волков

выливать воду после купания младенца на улицу - у ребенка может быть бессонница

смотреть в глаза нуждающемуся, подавая деньги

Главные приметы

Если сегодня идет снег - весной может быть полноводье.

14 ноября слабый мороз - зима придет не скоро.

Сегодня день теплый - зима придет не раньше начала декабря и будет особенно теплой

Если уже образовался лед на реках - к зиме будет мороз.

14 ноября на дереве остаются листья - в следующем году в этот день будет мороз.

Если сегодня грязно на тропах от влаги - морозы наступят только в середине зимы.

У кого сегодня именины

4 ноября, по новому стилю, день ангела отмечают владельцы таких имен: Михаил, Василий, Дмитрий, Виктор, Григорий, Александр, Константин, Алексей, Николай, Федор, Петр, Сергей, Анна.

К тому же по старому стилю сегодня именины у людей со следующими именами: Денис, Адриан, Давид, Александр, Демьян, Елизавета, Дмитрий, Иван, Петр, Юлиана, Федор, Яков, Ульяна.

Какой сегодня праздник в мире

14 ноября отмечают: