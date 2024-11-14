Праздник 14 ноября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела
Сегодня, 14 ноября, православная церковь почитает апостола Филиппа. Он изучал Священное Писание, проповедуя Евангелие в Скифии и Фригии, а также был самым молодым учеником Иисуса.
Об истории, приметах и запретах праздника 14 ноября рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
История праздника
Апостол Филипп (Филипп) - один из 12 учеников Иисуса Христа. Парень родился в Вифсаиде (Израиль), где жили апостолы Андрей и Петр. После Вознесения Господня апостол стал проповедовать Божье Слово, в Греции, Галилее и других странах.
По библейским преданиям, апостол Филипп также мог делать чудеса - например, во время одной проповеди он воскресил младенца. В Иерополе Сирийском, после проповедей толпа стала требовать апостола воскресить мертвого, на что Филипп согласился.
Праздник Филиппа был последним днем в преддверии поста, поэтому в этот день готовили много вкусных блюд, например, борщ, вареники, пирожки, жареное мясо или птицу. Также устраивались вечерницы с пением.
После дня Филиппа начинался Рождественский пост, у которого были ограничения не только на еду, но и на элементы одежды.
Что нельзя делать 14 ноября
Предки считали, что 14 ноября следует воздержаться от определенных занятий. В частности, сегодня не следует:
- работать дома или на огороде
- ходить в леса и поля - можно встретить агрессивных волков
- выливать воду после купания младенца на улицу - у ребенка может быть бессонница
- смотреть в глаза нуждающемуся, подавая деньги
Главные приметы
- Если сегодня идет снег - весной может быть полноводье.
- 14 ноября слабый мороз - зима придет не скоро.
- Сегодня день теплый - зима придет не раньше начала декабря и будет особенно теплой
- Если уже образовался лед на реках - к зиме будет мороз.
- 14 ноября на дереве остаются листья - в следующем году в этот день будет мороз.
- Если сегодня грязно на тропах от влаги - морозы наступят только в середине зимы.
У кого сегодня именины
4 ноября, по новому стилю, день ангела отмечают владельцы таких имен: Михаил, Василий, Дмитрий, Виктор, Григорий, Александр, Константин, Алексей, Николай, Федор, Петр, Сергей, Анна.
К тому же по старому стилю сегодня именины у людей со следующими именами: Денис, Адриан, Давид, Александр, Демьян, Елизавета, Дмитрий, Иван, Петр, Юлиана, Федор, Яков, Ульяна.
Какой сегодня праздник в мире
14 ноября отмечают:
- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом
- Международный день логопеда
- День операционной медицинской сестры
- Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей
Кстати, недавно мы писали о том, как новый календарь сменил церковные праздники.
А также писали, когда День святого Николая, Рождество и Крещение.
При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Лунный календарь, сайт ПЦУ, Википедия.