Праздник 14 июля: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела
Сегодня, 14 июля, праздник - православные украинцы чтят память святых отцов шести Вселенских соборов по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Церковь созвала соборы, когда возникала необходимость разрешать спорные вопросы или проблемы, а также выработать единый подход или видение. На соборах обсуждали и принимали решения, которые помогали приводить в порядок церковную жизнь и укреплять веру.
На Вселенские соборы по всему миру приезжали епископы, священники и другие представители церкви. Они собирались, чтобы принять новые постановления, которые записывали в Книгу Канонов (Правил).
Предшественником Вселенских соборов считается Апостольский собор, созванный апостолами в 51 году.
На сегодняшний день православная церковь признает семь Святых Вселенских Соборов:
- Никейский I (против ереси Ария) - 325 год.
- Константинопольский I (против ереси Македония) - 381 год.
- Эфесский (против ереси Нестория) - 431 год.
- Халкидонский (против ереси монофизитов) - 451 год.
- Константинопольский II ("О трех главах") - 553 год.
- Константинопольский III (против ереси монофелитов) - 680-681 годы.
- Никейский II (против ереси иконоборцев) - 787 год.
14 июля мы чествуем всех святых отцов шести Вселенских Соборов. Они имели решающее значение для установления основных принципов христианской веры и решения важных богословских и канонических проблем.
День святых отцов шести вселенских соборов (изображение: cerkiew.net.pl)
Что нельзя делать сегодня, 14 июля
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Употреблять алкогольные напитки
- Выбрасывать пищу и ее остатки
- Договариваться о важных вещах.
Также считается, что если вы нашли деньги на улице - не стоит нести их домой, ведь они могут навлечь бедность и горе. Поэтому лучше сразу потратить их на что-нибудь полезное.
Народные приметы и традиции этого дня
- День прошел без осадков - будет теплая осень
- Слышен глухой гром - ожидается тихий дождь
- На деревьях начали краснеть листья - до хорошего урожая грибов
- Идет дождь - такая погода продержится еще неделю
- Красное небо на закате - скоро начнется дождь
- Чайки плавают в водоемах - к хорошей погоде.
Наши предки полагали, что сегодня до захода солнца обязательно нужно сделать хотя бы одно доброе дело, чтобы получить счастье.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Николай, Иван, Константин, Петр, Степан, Федор.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день небинарных людей
- День рыбака
- День осведомленности об акулах
- День столпотворения
- День беспорядка.
Ранее мы публиковали дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю.
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При написании материала были использованы источники: Большая украинская энциклопедия, УПЦ Благовест, Sogodni Svyato, Википедия.