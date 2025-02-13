Праздник 13 февраля: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

История церковного праздника

Мартиниан Кесарийский, которого также называют Мартинианом Палестинским, родился в конце IV века. О семье и детстве святого упоминаний не осталось.

Согласно преданию из церковных книг, в юности Мартиниан отправился в пустыню, в которой прожил отшельником около 25 лет, получив дар чудотворения. Когда об этом пошли слухи, к отшельнику начали проходить местные за мудростью, заставив Мартиниана искать уединения на острове.

Кроме этого, одна женщина пыталась уговорить святого отвергнуть чистую жизнь. Однако ее предложения были напрасными, зато она сама покаялась и ушла в монастырь. После долгих лет жизни на острове, Мартиниан вернулся в родной город, где вел праведную жизнь до самой смерти.

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Константин Василий Острожский, которого почитают в этот день, считается одним из важных защитников православной веры, а также просветителем и благотворителем.

Константин родился в 1526 году, его отцом был князь Константин Иванович Острожский. После смерти отца Константин воспитывался матерью, благодаря которой получил хорошее образование.



Константин Василий Острожский (изображение: wikipedia.org)

После обретения власти князь перенес резиденцию в Острог, превратив город в центр православной духовности. Несмотря на то, что Константин заботился об украинском православии, он также интересовался произведениями католических богословов.

С Острога началось национальное возрождение, в частности была основана академия вокруг княжеской резиденции, а также собрана большая библиотека с многочисленными произведениями христианства.

Кроме этого, благодаря острожской типографии в 1580 году в свет вышел полный текст Библии в переводе, так называемая Острожская Библия.

Главные приметы этого дня

Если сегодня лежит снег - весной будет холодно.

13 февраля снег тает - к теплой весне.

Погода сегодня морозная и без осадков - лето будет жарким.

13 февраля солнечно - такая погода будет держаться в течение длительного времени, однако вместе с морозами.

Если в этот день облачно, то весна будет холодной.

Сегодня вокруг солнца можно увидеть круг тумана - пойдет снег, а если вокруг луны появились красные кольца - к морозам.

Синицы поют громко - весна скоро придет.

Что сегодня нельзя делать

По народным представлениям, чтобы не лишиться счастья, сегодня нельзя:

шить и вышивать - может ухудшиться зрение

планировать значительные покупки - к финансовым проблемам

занимать у кого-то деньги - долги будет сложно отдать

У кого сегодня день ангела

По новому календарю, 13 февраля день ангела отмечают: Владимир, Вера, Светлана, Анна, Евгений, Ирина, Зоя, Иван, Николай, Павел, Михаил, Василий, Тимофей.

К тому же по старому календарю сегодня именины празднуют обладатели таких имен: Никита, Виктор, Илья, Иван.