Праздник 12 октября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Сегодня, 12 октября, свято - православные украинцы чтят память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника и память святого преподобного Космы по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Пров, Тарах и Андроник - это мученики, отважно исповедовавшие свою веру в Риме во время жестоких гонений на христиан. Пров отличался благочестием и добродетелью, что привело к его аресту и казни из-за его преданности убеждениям.
Тарах также пострадал за свои верования, а его мучения стали символом несокрушимости духа. Андроник, вероятно, был спутником Прова и Тараха, и его жизнь тесно переплетается с историями других мучеников, подчеркивая их общую судьбу и страдание за веру Христову.
Пров, Тарах и Андроник (изображение: kyrios.org.ua)
Преподобный Косма родился в IV веке в Фивах (современный Египет) и рос в христианской семье, что способствовало его глубокой вере. Он принял монашескую жизнь, став учеником одного из известных святых, посвятив себя аскетизму, молитве и служению Богу, что привело к его духовному совершенствованию.
Несмотря на гонения, святой Косма оставался верен своим убеждениям. Его жизнь была полна подвигов: он активно практиковал пост, молитву и благотворительность, исцелял больных и помогал нуждающимся. Его чудеса и духовный дар привлекали людей к вере.
После его мирной смерти память о нем почитается в православном календаре, подтверждая значимость его жизненного пути для духовности и монашеской жизни.
Косма Этолийский (фото: википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
В этот день особенно важно заниматься семейными делами, считалось, что это принесет гармонию и счастье. Было традицией сварить кашу и съесть ее всей семьей, чтобы обеспечить достаток и благополучие на целый год.
В старину в этот день особое внимание уделялось подготовке семян гороха и кукурузы к весеннему сезону, ведь верили, что правильное время посадки гарантирует богатый и щедрый урожай.
Сегодня именины празднуют: Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.