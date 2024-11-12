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Праздник 12 ноября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Какой праздник 12 ноября (иллюстративное фото: Pixabay)
Автор: Людмила Рябухіна

Во вторник 12 ноября церковь почитает Икону Божией Матери "Милостивая". Кроме этого, сегодня чествуют святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.

Об истории, приметах и запретах праздника 12 ноября рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Иоанн жил на Кипре в VII веке. Парень родился в семье знатных вельмож. По воле родителей Иоанн женился, однако рано потерял детей и жену.

После этого Иоанн ушел в монахи, а через некоторое время получил приглашение возглавить патриарший престол в Александрии. Иоан достойно занимал должность, похитив ложь монофелита-антиохийца Фуллона.

Но основным делом святителя были благодеяния на помощь всем нуждающимся, которым Иоанн давал ежедневное пропитание, не беря за это никаких денег.

Когда персы ворвались в Египет и стали угрожать Александрии, Иоанн отправился в Константинополь с просьбой о предоставлении войск городу. Но в 619 году на пути в город он скончался, успев остановиться в родном городке Амафунт.

Чудотворная икона Божией Матери "Милостивая", которую также почитают в этот день, по библейским преданиям, создана святым евангелистом Лукой.
Второе название, "Кикская", икона получила от горы Кикос.

Считается, что икона исцеляла больных и бездетных, спасала от нашествия саранчи и засухи.

Что нельзя делать 12 ноября

  • Ссориться с кем-то или скучать
  • Обижаться по пустякам
  • Желать кому-то зла или завидовать
  • Отказывать кому-нибудь в помощи

Главные приметы

  • Если сегодня у дома много синиц - скоро придут холода.
  • Если синица залетела во двор - к счастью
  • 12 ноября падает мелкий снег - вскоре будут сильные морозы.
  • Если сегодня синицы клюют с деревьев кору - весна будет сырой и дождливой.
  • 12 ноября утром поют птички - ночью будет мороз

У кого сегодня именины

12 ноября по новому стилю день ангела отмечают владельцы таких имен: Лев, Борис, Константин, Даниил, Дмитрий, Иван, Александр, Владимир, Матвей, Николай, Степан, Федор.

К тому же по старому стилю сегодня именины у людей со следующими именами: Матвей, Артем, Семен, Герман, Александр, Иосиф, Илона, Леонид, Петр, Марк, Макар, Степан, Максим, Анастасия, Елена.

Какой праздник в мире 12 ноября

Сегодня в мире отмечают:

  • Всемирный день борьбы с пневмонией
  • День куриного супа для души
  • День нечетных носков

Ранее мы сообщали о том, когда будут День святого Николая, Рождество и Крещение.

Читайте также, когда отмечают родительские субботы в 2025 году.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, Лунный календарь, сайты ПЦУ, DayToday, Википедия.

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