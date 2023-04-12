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Праздник 12 апреля: почему этот день весны особенный, у кого день ангела

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Среда 12 апреля 2023 06:01
Праздник 12 апреля: почему этот день весны особенный, у кого день ангела Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

12 апреля православные чтят память Иоанна Лествичника. В народе эта дата называется - Иоанн Лествичник.

В материале Styler вы узнаете, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы.

История и традиции этого дня

Иоанн Лествичник родился в Иерусалиме, он с детства был очень образованным и одаренным молодым человеком. Когда ему исполнилось 16, он оставил мирские дела и поселился на горе Синайской.

О жизни Иоанна известно мало, но понятно, что он не испытывал лишений, вел умеренный образ жизни. Не голодал и не постился, но ел в меру, спал не больше нужного и всю жизнь помогал нуждающимся. В свободное время читал и переписывал книги, недолго был епископом. Скончался в возрасте 80 лет.

Традицией на Ивана Лествичника является выпекание небольших хлебцов в виде лесенки, чтобы количество ступенек равнялось членам семьи. Кроме того, каждый должен съесть это печенье – тогда здоровья хватит на целый год. Также по обычаю, это печенье приносили в церковь, где окропляли святой водой.

Важные приметы этого дня

  • Если одуванчики цветут - лето будет поздним и коротким;
  • Если в этот день идут частые дожди - к хорошему урожаю грибов;
  • пчелы летают и роятся - погода улучшится и будет жара;
  • гуси летают высоко - к сильным ливням.

Что нельзя делать 12 апреля

  • Молодой паре нельзя в этот день наведываться в дом родителей, иначе ссоры не избежать.

  • Не стоит в этот день выглядывать из окна на улицу.

  • Также не нужно выходить без особой надобности из дома.

Именины в этот день отмечают Иван и Захар.

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Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на Пасху в Украине.

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