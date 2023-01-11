Праздник 11 января: какие запреты и традиции существуют в этот день

11 января православная церковь чтит память 14 000 убитых в Вифлееме младенцев. Кроме того, вспоминают преподобных Марка, Феофила и Иоанна Печерских. А среди международных праздников сегодня день "спасибо", который еще называют самым вежливым днем года

В какие традиции верили наши предки и какие запреты соблюдались - подробнее читайте в материале Styler.

История об убитых младенцах

Эта история известна людям из Евангелия от Матфея. Она рассказывает о восточных волхвах, увидевших на небе яркую звезду и понявших, что родился новый Царь в Иудее.

Они отправились в Иерусалим и попросили Ирода показать им путь. Волхвы ошибочно полагали, что младенец является наследником Ирода. Однако царь испугался, что его могут свергнуть с престола и приказал убить всех детей в городе в возрасте до 2 лет.

В тот страшный день в Вифлееме убито около 14 000 мальчиков. Марию, Иосифа и Иисуса спас Ангел, предупредив о наказании и необходимости бежать в Египет.

Что нельзя сегодня делать

11 января наши предки не выпускали из дома детей и сами без нужды не выходили. Считалось, что в этот день на людей охотится нечисть. Особенно остерегались походов в лес и после заката.

Сегодня тоже запрещено конфликтовать, жаловаться. Не желайте никому здоровья и не загадывайте желания, потому что все может произойти наоборот. Существует поверье, что сегодня нельзя стричь волосы, потому что будут проблемы с деньгами.

11 января также не стоит браться за новые дела и планировать переезд или поездку.

Народные приметы

Если ветер дует с севера, то следует ожидать морозов.

Если светит ясное солнце, то ждать теплой весны.

Если в этот день на улице сильная метель, то в июле будет много осадков.

Если теплая погода, весна будет ранней и теплой.

Столбом идет дым, ждите холодов, стелется - пойдет дождь или снег.

Если снег падает крупными хлопьями, то будет потепление;

Низко плывут облака - в холодную погоду;

Шумит лес - придет тепло.

Кто празднует день ангела

11 января день ангела празднуют Фома, Викентий, Тимофей, Степан, Григорий, Сергей, Павел, Петр, Николай, Андрей, Алексей, Василий, Даниил, Иван, Константин, Федор, Анна.