Праздник 11 февраля: что нельзя делать, чтобы не было беды, кого поздравить с днем ангела

Традиции этого дня

Святой Лаврентий был затворником Печерским, а после стал епископом Туровским. Он вел подвижнический образ жизни в монастыре, построенном князем Изяславом, а затем поступил в саму Печерскую обитель. Прославился святой благодаря своим трудам, а также дару исцеления. К святому Лаврентию обращались с молитвами, чтобы он исцелил человека от заболеваний глаз, а также слепоты.

В этот день хозяйки должны готовить пирожки с капустой - это должно принести счастье.

Если к человеку пришли гости, то он должен пригласить их к себе домой и угостить вкусными блюдами.

Главные приметы этого дня

низкая температура воздуха говорит о жаркой погоде в августе

если на небе новолуние, то такая же погода как 11 февраля будет и в марте;

а если месяц полон, то с середины марта до его конца;

11 февраля шумит лес до потепления.

Что нельзя делать в этот день

Сегодня запрещается много работать.

Не ссорьтесь с близкими и не ругайтесь.

Не следует 11 февраля злоупотреблять алкоголем или переедать.

Вечером запрещается ходить в гости.

Кто празднует сегодня именины

День ангела празднуют Герасим, Игнатий, Роман, Дмитрий, Константин и Иван.