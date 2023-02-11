Праздник 11 февраля: что нельзя делать, чтобы не было беды, кого поздравить с днем ангела

11 февраля православные верующие почитают Лаврентия Римского. Святой являлся архидьяконом христианской общины.
Что можно и нельзя делать, дни ангела и приметы этого дня – узнайте ниже в материале Styler.
Святой Лаврентий был затворником Печерским, а после стал епископом Туровским. Он вел подвижнический образ жизни в монастыре, построенном князем Изяславом, а затем поступил в саму Печерскую обитель. Прославился святой благодаря своим трудам, а также дару исцеления. К святому Лаврентию обращались с молитвами, чтобы он исцелил человека от заболеваний глаз, а также слепоты.
В этот день хозяйки должны готовить пирожки с капустой - это должно принести счастье.
Если к человеку пришли гости, то он должен пригласить их к себе домой и угостить вкусными блюдами.
День ангела празднуют Герасим, Игнатий, Роман, Дмитрий, Константин и Иван.
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