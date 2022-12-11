Праздник 11 декабря: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела
11 декабря православная церковь почитает трех святых – Василия, Стефана, Григория. Этот день в народе называют "Иринархов день", "Степаны зимние" и "Птичка сойка".
В материале Styler вы прочитаете обо всех приметах и запретах этого дня. Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с именинами.
Чем интересен этот день
Преподобный мученик Стефан Новый родился в 750 г. в Константинополе от благочестивых родителей, за их молитвы. Сама Пресвятая Богородица явилась матери его и обещала, что у нее будет сын, как она и просила. Вырастая, юноша показал себя достаточно учтивым и особенно полюбил чтение произведений св. Иоанна Златоуста. Родители отдали его в пустынь на гору Авксентиеву, в Вифинии, к старцу Иоанна.
Этот день наши предки посвятили сойке. Очень добрым знаком считается увидеть сегодня эту птицу или услышать ее пение. Считалось, что сойка может показать дорогу к счастью.
Главные приметы этого дня
- Если в этот день к окну прилетит сойка и начнет кричать, то это считается добрым знаком.
- Весь день холодно и сухо – лето будет жарким и сухим.
- Если снег выпадет ночью – будет лежать, если днем – надолго не задержится.
- Печная зола быстро гаснет – будет тепло.
- Поросенок визжит в саже – к холодам.
- Гуси часто хлопают крыльями – потеплеет.
Что нельзя делать 11 декабря
- Сегодня нельзя ничего одалживать, ведь можете отдать счастье. Не делайте исключений даже для соли или сахара.
- Категорически нельзя ругаться. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и будьте благоразумны.
- Постарайтесь не убирать дом вечером, чтобы не отпраздновать Рождество с нечистой силой.
11 декабря именины у владельцев таких имен: Алексей, Григорий, Даниил, Константин, Сергей, Тимофей, Федор.
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