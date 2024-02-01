Праздник 1 февраля: что нельзя делать, чтобы не вынести счастье из дома

1 февраля православные верующие в Украине по новому церковному календарю отмечают День памяти святого мученика Трифона.
О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Сегодня верующие молятся святому мученику Трифону, чтобы получить благополучную охоту, защитить урожай от вредителей и насекомых. Наши предки верили, что искренняя молитва святому Трифону поможет вылечить от храпа и болезней глаз.
Люди утверждали, если в этот день встретить пару воркующих и щебечущих птиц, значит, человека будет ждать любовь. При этом обращали внимание на то, какая это птица.
В этот день нельзя дарить острые предметы, часы. Также запрещается выносить мусор, чтобы не вынести счастья.
Сегодня День ангела празднуют люди с такими именами: Анастасий, Василий, Давид, Карион, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
Читайте также о том, когда по новому календарю праздновать Сретение.