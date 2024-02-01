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Праздник 1 февраля: что нельзя делать, чтобы не вынести счастье из дома

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

1 февраля православные верующие в Украине по новому церковному календарю отмечают День памяти святого мученика Трифона.

О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого праздника

Сегодня верующие молятся святому мученику Трифону, чтобы получить благополучную охоту, защитить урожай от вредителей и насекомых. Наши предки верили, что искренняя молитва святому Трифону поможет вылечить от храпа и болезней глаз.

Люди утверждали, если в этот день встретить пару воркующих и щебечущих птиц, значит, человека будет ждать любовь. При этом обращали внимание на то, какая это птица. 

Главные приметы на Трифона

  • Погода на Трифона указывает погоду в течение месяца. Если в этот день тепло, то ближайшие 30 дней будут теплые.
  • Снег идет – к дождливой весне.
  • Морозный день – весна будет поздней и холодной.
  • Увидеть падающую звезду – к теплой весне.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя дарить острые предметы, часы. Также запрещается выносить мусор, чтобы не вынести счастья.

Сегодня День ангела празднуют люди с такими именами: Анастасий, Василий, Давид, Карион, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.

 

 

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