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Праздник 1 апреля: какие приметы и что нельзя делать

Понедельник 01 апреля 2024 06:00
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Праздник 1 апреля: какие приметы и что нельзя делать 1 апреля - начало третьей недели Великого поста (фото: )
Автор: Людмила Рябухіна

1 апреля начинается третья неделя Великого поста. Церковь почитает преподобную Марию Египетскую, а в мире сегодня отмечают День смеха и День орнитолога.

О том, какие сегодня приметы и что категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Лунный календарь, DayToday.

История праздника и традиции этого дня

По верованиям, Мария, родившаяся в Египте в 4 веке, долгое время жила в грехах и разврате. Но когда она из любопытства отправилась в Иерусалим и попыталась зайти в храм, неизвестная сила не позволила ей войти внутрь.

Мария обратилась в молитвах к Пресвятой Богородице, которая велела ей отречься от прошлого и идти в Иорданскую пустыню. Сорок восемь лет Мария прожила в пустыне, в уединении и постовании, исповедав грехи и став праведницей.

Считалось, что Мария Египетская помогает в прощении грехов, поэтому в этот день к ней обращались с просьбами помочь отказаться от вредных привычек или страстей, а также соблюдали требования поста.

Празднующие в мире 1 апреля

День смеха

Существует немало версий возникновения этого всемирно известного праздника - по одной из них, День смеха возник в Древнем Риме во времена правления Константина, когда император одолжил придворному шуту свой титул в день.

По другой версии, праздник имеет языческое происхождение, а также его связывают с датой весеннего равноденствия по григорианскому календарю - тогда люди радовались возрождению природы. Однако, во всяком случае, этот день - отличный повод для доброжелательных шуток, ведь, как известно, юмор положительно влияет на здоровье.

День орнитолога

Такое событие как День орнитолога - также Международный день птиц - основано с целью привлечения внимания к значимости птиц в нашей экосистеме, а также благодарности ученым, работа которых помогает спасению тех видов птиц, которые еще существуют.

Дата избрана в день подписания Международной конвенции по охране птиц, в далеком 1902 году.

Главные приметы 1 апреля

  • Если сегодня гроза - день будет теплым.
  • 1 апреля разливаются водоемы - будет много зелени.
  • Если сегодня ночью будет ясное и звездное небо - будет жаркое лето и щедрый урожай.
  • Сегодня звезд не видно - весна будет теплой.
  • Гроза с глухим громом - к теплой и солнечной погоде в ближайшее время.
  • Сегодня нет грома, но есть молнии - лето будет без осадков, жарким.
  • Рано пчелы вылетели - весна будет теплой.

Что сегодня нужно и нельзя делать

1 апреля - сложный 23 лунный день, в который нельзя сомневаться в своем выборе.

Сегодня день духовного и физического очищения - стоит отпускать обиды и убирать дом. Однако в этот день не стоит стричь ногти или волосы, также запрещено злословить или мстить. Кроме этого, 1 апреля лучше не переедать - это может отрицательно повлиять на здоровье.

У кого именины 1 апреля

Сегодня день ангела отмечают: Авраамий, Иоанн, Мария, Макар, Василид, Геронтий, Ефим, Евлогий, Ахаз.

Кстати, недавно мы писали о том, когда в этом году празднуют Пасху.

Также читайте, сколько длится Великий пост и что нельзя делать в этот период.

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