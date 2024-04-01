Праздник 1 апреля: какие приметы и что нельзя делать
1 апреля начинается третья неделя Великого поста. Церковь почитает преподобную Марию Египетскую, а в мире сегодня отмечают День смеха и День орнитолога.
О том, какие сегодня приметы и что категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Лунный календарь, DayToday.
История праздника и традиции этого дня
По верованиям, Мария, родившаяся в Египте в 4 веке, долгое время жила в грехах и разврате. Но когда она из любопытства отправилась в Иерусалим и попыталась зайти в храм, неизвестная сила не позволила ей войти внутрь.
Мария обратилась в молитвах к Пресвятой Богородице, которая велела ей отречься от прошлого и идти в Иорданскую пустыню. Сорок восемь лет Мария прожила в пустыне, в уединении и постовании, исповедав грехи и став праведницей.
Считалось, что Мария Египетская помогает в прощении грехов, поэтому в этот день к ней обращались с просьбами помочь отказаться от вредных привычек или страстей, а также соблюдали требования поста.
Празднующие в мире 1 апреля
День смеха
Существует немало версий возникновения этого всемирно известного праздника - по одной из них, День смеха возник в Древнем Риме во времена правления Константина, когда император одолжил придворному шуту свой титул в день.
По другой версии, праздник имеет языческое происхождение, а также его связывают с датой весеннего равноденствия по григорианскому календарю - тогда люди радовались возрождению природы. Однако, во всяком случае, этот день - отличный повод для доброжелательных шуток, ведь, как известно, юмор положительно влияет на здоровье.
День орнитолога
Такое событие как День орнитолога - также Международный день птиц - основано с целью привлечения внимания к значимости птиц в нашей экосистеме, а также благодарности ученым, работа которых помогает спасению тех видов птиц, которые еще существуют.
Дата избрана в день подписания Международной конвенции по охране птиц, в далеком 1902 году.
Главные приметы 1 апреля
- Если сегодня гроза - день будет теплым.
- 1 апреля разливаются водоемы - будет много зелени.
- Если сегодня ночью будет ясное и звездное небо - будет жаркое лето и щедрый урожай.
- Сегодня звезд не видно - весна будет теплой.
- Гроза с глухим громом - к теплой и солнечной погоде в ближайшее время.
- Сегодня нет грома, но есть молнии - лето будет без осадков, жарким.
- Рано пчелы вылетели - весна будет теплой.
Что сегодня нужно и нельзя делать
1 апреля - сложный 23 лунный день, в который нельзя сомневаться в своем выборе.
Сегодня день духовного и физического очищения - стоит отпускать обиды и убирать дом. Однако в этот день не стоит стричь ногти или волосы, также запрещено злословить или мстить. Кроме этого, 1 апреля лучше не переедать - это может отрицательно повлиять на здоровье.
У кого именины 1 апреля
Сегодня день ангела отмечают: Авраамий, Иоанн, Мария, Макар, Василид, Геронтий, Ефим, Евлогий, Ахаз.
Кстати, недавно мы писали о том, когда в этом году празднуют Пасху.
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