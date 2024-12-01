Праздник 1 декабря: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы
1 декабря в церковном календаре - 23-е воскресенье после Пятидесятницы. В этот день православная церковь почитает память пророка Наума.
О том, какой праздник 1 декабря, а также о главных запретах этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Святой Наум был один из 12 малых библейских пророков, а в народе он является покровителем просвещения и знаний.
По преданиям, Наум жил в VII веке до н.э., в галилейском городе Элкоши. Считается, что его имя означает "утешитель" и является уменьшенной формой от имени Неемия, которое означало "Господь утешит".
О детстве и жизни пророка почти ничего не известно. Самым главным трудом святого стала Книга пророка Наума, которую он писал в периоде между 663 и 612 годом до н.э.
В пророчествах, написанных в форме поэмы, no предусмотрел падение Ниневии, столицы тогдашней страны Ассирии. Согласно книге, ассирийцы были наказаны за разврат, жестокость и жадность.
Для предков Наум был покровителем грамоты и наук. Так появилась поговорка "Наум наставляет на ум". Считалось, что если начать обучение в этот день, ребенку будет легче овладеть наукой.
В День пророка Наума семьи посещали церкви, где ставили свечу перед образом святого. В молитвах благодарили и просили совета в сложной ситуации.
Что сегодня нельзя делать
Чтобы не потерять счастья, в этот день предки пытались соблюдать определенные запреты. В частности, 1 декабря нельзя:
- думать о плохом
- начинать новые дела
- общаться с навязчивыми людьми
- употреблять алкоголь
- переедать
Кроме этого, по мнению предков, в день Наума нельзя есть во время чтения - так можно "заесть" знания. К тому же, пытались не оставлять книгу открытой.
Главные приметы 1 декабря
- Сегодня на небе видны много звезд - на следующий день будет мороз
- На Наума звезды ярко сияют - вскоре будут метели
- Если 1 декабря каркают вороны - будет метель
- В Наумов день собаки глухо лают - будет снегопад
У кого сегодня день ангела
1 декабря по новому стилю день ангела отмечают владельцы таких имен: Антон, Дмитрий, Наум и Порфирий.
По старому стилю именины празднуют люди с этими именами: Роман, Платон, Алфей, Анастасий, Варул, Закхей.
Празднующие в мире 1 декабря
В воскресенье 1 декабря в мире отмечают следующие праздники и значимые события:
- Всемирный день борьбы со СПИДом
- День невролога
- День работников прокуратуры Украины
- День рождественских огней
- День Антарктиды
- День Объединения Румынии
Недавно мы писали о датах важных праздников цикла от Романа до Иордана.
А также рассказывали все, что нужно знать о Рождественском посте.
При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Лунный календарь, DayToday, Википедия, книша Олексы Воропая "Звичаї нашого народу".