Праздник 1 декабря: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

1 декабря в церковном календаре - 23-е воскресенье после Пятидесятницы. В этот день православная церковь почитает память пророка Наума.

О том, какой праздник 1 декабря, а также о главных запретах этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Наум был один из 12 малых библейских пророков, а в народе он является покровителем просвещения и знаний.

По преданиям, Наум жил в VII веке до н.э., в галилейском городе Элкоши. Считается, что его имя означает "утешитель" и является уменьшенной формой от имени Неемия, которое означало "Господь утешит".

О детстве и жизни пророка почти ничего не известно. Самым главным трудом святого стала Книга пророка Наума, которую он писал в периоде между 663 и 612 годом до н.э.

В пророчествах, написанных в форме поэмы, no предусмотрел падение Ниневии, столицы тогдашней страны Ассирии. Согласно книге, ассирийцы были наказаны за разврат, жестокость и жадность.

Для предков Наум был покровителем грамоты и наук. Так появилась поговорка "Наум наставляет на ум". Считалось, что если начать обучение в этот день, ребенку будет легче овладеть наукой.

В День пророка Наума семьи посещали церкви, где ставили свечу перед образом святого. В молитвах благодарили и просили совета в сложной ситуации.

Что сегодня нельзя делать

Чтобы не потерять счастья, в этот день предки пытались соблюдать определенные запреты. В частности, 1 декабря нельзя:

думать о плохом

начинать новые дела

общаться с навязчивыми людьми

употреблять алкоголь

переедать

Кроме этого, по мнению предков, в день Наума нельзя есть во время чтения - так можно "заесть" знания. К тому же, пытались не оставлять книгу открытой.

Главные приметы 1 декабря

Сегодня на небе видны много звезд - на следующий день будет мороз

На Наума звезды ярко сияют - вскоре будут метели

Если 1 декабря каркают вороны - будет метель

В Наумов день собаки глухо лают - будет снегопад

У кого сегодня день ангела

1 декабря по новому стилю день ангела отмечают владельцы таких имен: Антон, Дмитрий, Наум и Порфирий.

По старому стилю именины празднуют люди с этими именами: Роман, Платон, Алфей, Анастасий, Варул, Закхей.

Празднующие в мире 1 декабря

В воскресенье 1 декабря в мире отмечают следующие праздники и значимые события: