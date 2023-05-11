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Праздновали день рождения под "Руки вверх": в Одессе возник новый скандал (видео)

В Одессе в заведении слушали российскую музыку (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Одессе группа девушек попала в скандал. Они слушали российскую музыку во дворе местного заведения и плясали под нее.

Видео появилось в одесском Telegram-канале.

Так, инцидент произошел в центре Одессы на улице Дерибасовской.

Прохожие сделали замечания девушкам через песни российской группы "Руки вверх", которые они слушали. На что одна из них сказала, что является владелицей заведения и имеет право включать ту музыку, которая ей нравится.

"Вы популяризируете человека, поддерживающего убийство украинцев", - сказал прохожий к девушкам.

Женщина, которая представилась владелицей заведения, ответила: "Мы слушаем это в "себе". Это наш день рождения. У нас закрытое место".

Однако мужчина сказал ей, что она может слушать это в России.

Ранее мы сообщали, что во Львове мажоры на джипе включили Лепса и пытались избить мужчину за замечания.

Также мы писали, что в магазинах Харькова в разгар войны все равно "крутят" российскую попсу.

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