Праздничное настроение для всей семьи: лучшие рождественские мюзиклы и фильмы, которые можно пересматривать вечно

"Рождественская история" (1984)

Это классический мюзикл, основанный на новелле Чарльза Диккенса. История о скупом бизнесмене Скрудже, который во время Рождества меняется под влиянием трех духов, учат его сочувствию и доброте. Этот мюзикл имеет богатый репертуар песен и любим для многих поколений.

"Волшебное Рождество" (1985)

Когда наступает Рождество, могут исполняться самые смелые желания и происходить самые удивительные чудеса. В этом на своем опыте убедилась Джинни Грейнджер, давно забывшая о радости, что должен приносить этот замечательный праздник.

"Чудо на 34-й улице" (1994)

Ремейк классического рождественского фильма 1947 года, поставленный американским режиссером Лесом Мэйфилдом в 1994 году. Маленькие дети искренне верят в чудеса и всегда с замиранием сердца ждут самого волшебного праздника в году. А шестилетняя Сьюзан, у которой нет папы, не верит, что Санта-Клаус - настоящий волшебник. Мама давным-давно открыла девочке его "секрет".

"Гринч - похититель Рождества" (2000)

Мюзикл основан на известной сказке Доктора Сьюза о Гринче, пытающемся испортить Рождество в городке Хувиль. Однако его сердце, сначала "размером с горошину", растет, и он в конце концов узнает, что означает настоящее Рождество. Это веселая и трогательная история с отличными музыкальными номерами.

"Эльф" (2003)

Этот мюзикл основан на популярном одноименном фильме с Уиллом Ферреллом. История рассказывает о Бадди - человеке, который вырос среди эльфов на Северном полюсе и отправился в Нью-Йорк, чтобы найти свою настоящую семью. Мюзикл полон юмора, музыкальных номеров и рождественского духа.

"Полярный экспресс" (2004)

Американский компьютерный анимационный фильм 2004 года, снятый режиссером Робертом Земекисом по мотивам одноименной детской книги 1985 года писателя Криса Ван Оллсбурга. Повесть рассказывает о необыкновенном путешествии детей на волшебном поезде "Полярный экспресс" на Северный полюс к Санта-Клаусу в канун Рождества.

"Рождественская история" (2007)

Финский художественный фильм 2007 года. История о жизни маленького мальчика, который жил в маленьком рыбацком городке в Лапландии. Родители и младшая сестренка трагически погибают, провалившись под лед. В деревне все жители собрались на совет, как быть с мальчишкой, не бросать же его на произвол судьбы. И тогда после долгих разговоров было принято решение, что мальчик будет жить в каждой семье по очереди, ровно год от Рождества к Рождеству.