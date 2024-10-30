Праздники и выходные дни в ноябре 2024: что будем отмечать и сколько отдыхать

Выходные и рабочие дни

Ноябрь имеет 30 дней и согласно календарю, нас ждет 21 рабочий день и 9 выходных (суббота и воскресенье). Дополнительных выходных в конце осени не будет.

Рабочие дни: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября.

Выходные дни: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября.

Календарь праздников и памятных дней на ноябрь

1 ноября - Всемирный день балета, День вегана, День рождения Европейского союза

2 ноября - Международный день мужчин, Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

3 ноября - День инженерных войск Украины, День ракетных войск и артиллерии Украины, День работника социальной сферы

4 ноября - День железнодорожника Украины

6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время военных и вооруженных конфликтов, День освобождения Киева

7 ноября - Международный день борьбы с насилием и буллингом в учебных заведениях

8 ноября - День пианиста, Всемирный день градостроительства (урбанизма)

8 ноября - Собор Архистратига Михаила и других Небесных сил бестелесных (день Архангела Михаила)

9 ноября - Всемирный день свободы, Всемирный день усыновления, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма

10 ноября - Всемирный день иммунизации, Международный день бухгалтерии, Всемирный день молодежи, День виноградарей, виноделов и садоводов Украины, Всемирный день науки

12 ноября - День специалиста по безопасности

13 ноября - Всемирный день доброты, Международный день слепых

14 ноября - Всемирный день качества, День борьбы против диабета, Международный день логопеда

15 ноября - Начало рождественского поста

16 ноября - Всемирный день рукоделия, День работников радио, телевидения и связи Украины, Международный день толерантности

17 ноября - Международный день кредитных союзов, Международный день борьбы за ликвидацию бедности, Международный день студента, День студента в Украине, Всемирный день памяти жертв дорожных аварий, День работников сельского хозяйства Украины

18 ноября - День сержанта Вооруженных сил Украины

19 ноября - День работника стекольной промышленности, День работников гидрометеорологической службы, Всемирный день туалета, Всемирный день мужчин

20 ноября - День педиатра, Всемирный день ребенка

21 ноября - День достоинства и свободы, День десантно-штурмовых войск ВСУ, Всемирный день рыболовства, Всемирный день телевидения, Международный день философии

21 ноября - Введение в храм Пресвятой Богородицы

22 ноября - Международный день музыканта

23 ноября - День памяти жертв Голодомора, Всемирный день акварели

25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами

26 ноября - Международный день сапожника

27 ноября - День основания Национальной Академии Наук Украины

28 ноября - День благодарения

29 ноября - День логиста в Украине, Международный день ягуара, День без покупок, Всемирный день информации, Черная пятница (Black Friday)

30 ноября - Международный день секса, День радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ, Международный день защиты информации, День домашних животных

30 ноября - апостола Андрея Первозванного