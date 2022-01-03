Вони вільні люди: на Буковині батько не пускав до школи чотирьох дітей і отримав штраф

Сім'я проживає у високогірному селі, далеко від інших будинків і школи. Зараз у родині виховується четверо школярів - вони навчаються у 2, 6, 8 та 11 класі.

У 2020 році дітей перевели на домашню форму навчання. А у 2021 році вони знову повернулися до звичного формату. Однак уроки в школі вони часто пропускали без поважних причин.

Крім того, батько відмовлявся, щоб діти писали контрольні та самостійні роботи. Він пояснив, що його діти вільні громадяни та мають вільне право вибору.

Останньою краплею для працівників навчального закладу стало те, що батько у вересні 2021 року написав заяву на ім'я директора школи про відмову свого старшого сина про атестат про закінчення школи. Вчителі подали в суд на горе-батька.

У суді чоловік свою провину не визнав. Він заявив, що глава сім'ї та їх життів. Тому замість соціального життя він вибрав для своїх рідних життя на природі.

Також він вважає, що змусити його дітей відвідувати школу ніхто не має права і його діти абсолютно вільні.

Варто відзначити, що суд визнав батька винним, оскільки він не виконував свої батьківські обов'язки, які прописані в законах України та Конституції.

"Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує доступність і безкоштовність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах", - сказано в статті 53 Конституції України.

Батька сімейства засудили за ч.1 ст. 184 КУпАП – за невиконання обов'язків батька в забезпеченні необхідних умов життя, навчання і виховання неповнолітніх дітей. Йому доведеться сплатити штраф у розмірі 850 гривень, а також ще 454 гривень судового збору.