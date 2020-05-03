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Світоліна потрапила в ДТП: всі подробиці та фото

STYLERЖиття    03.05.2020 - 16:25
Світоліна потрапила в ДТП: всі подробиці та фото
Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Світоліна потрапила в аварію і розбила свою машину

Еліна Світоліна потрапила в ДТП. Перша ракетка України не впоралася з керуванням свого авто і розбила ліве дзеркало заднього виду. Про це спортсменка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Світоліна пожартувала, що вже розучилася їздити на авто через перебування на карантині. 25-річна тенісистка повідомила, що в ДТП, вона не постраждала.

Світоліна потрапила в ДТП: всі подробиці та фото

Еліна Світоліна потрапила в ДТП (фото: instagram.com/elisvitolina)

"Коли забула, як керувати авто", - підписала фото Еліна.

Нагадаємо, що Світоліна зробила несподівану заяву щодо свого майбутнього. Спортсменка заявила, що вона зацікавилася ТВ-шоу, їй це цікаво і заради цього вона може навіть пожертвувати спортивною кар'єрою.

У квітні дівчина взяла інтерв'ю у двох спортсменів - ультрамарафонця Флоріана Нойшвандера і тріатлоніста Джеймса Лоуренса. Світоліна зазначила, що вона дуже довго готувалася до даних інтерв'ю, і усвідомлювала, що це нелегка робота, особливо якщо врахувати той факт, що раніше вона ніколи цим не займалася.

Українка підкреслила, що інтерв'ю з тенісистами робити не буде, тому що їй цікавіше спілкуватися зі спортсменами з інших видів спорту.

Раніше повідомлялося про те, що Світоліна втратить звання п'ятої ракетки світу через скасування турніру в Індіан-Уеллс. Спортсменка не зможе захистити торішні бали за виступ на турнірі.

Вона втратить більше всіх серед українок, оскільки у 2019 році стала півфіналісткою змагань. Втрата 390 очок опустить спортсменку на шосте місце.

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Новини України Элина СвитолинаДТП
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