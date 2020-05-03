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Свитолина попала в ДТП: все подробности и фото

STYLERЖизнь    03.05.2020 - 16:25
Свитолина попала в ДТП: все подробности и фото
Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Свитолина попала в аварию и разбила свою машину

Элина Свитолина попала в ДТП. Первая ракетка Украины не справилась с управлением своего авто и разбила левое зеркало заднего вида. Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram.

Свитолина пошутила, что уже разучилась ездить на авто из-за пребывания на карантине. 25-летняя теннисистка сообщила, что в ДТП она не пострадала.

Свитолина попала в ДТП: все подробности и фото

Элина Свитолина попала в ДТП (фото: instagram.com/elisvitolina)

"Когда забыла, как управлять авто", - подписала фото Элина.

Напомним, что Свитолина сделала неожиданное заявление касательно своего будущего. Спортсменка заявила, что она заинтересовалась ТВ-шоу, ей это интересно и ради этого она может даже пожертвовать спортивной карьерой.

В апреле девушка взяла интервью у двух спортсменов - ультрамарафонца Флориана Нойшвандера и триатлониста Джеймса Лоуренса. Свитолина отметила, что она очень долго готовилась к данным интервью, и осознавала, что это нелегкая работа, особенно если учесть тот факт, что ранее она никогда этим не занималась.

Украинка подчеркнула, что интервью с теннисистами делать не будет, потому что ей интересней общаться со спортсменами из других видов спорта.

Ранее сообщалось о том, что Свитолина потеряет звание пятой ракетки мира из-за отмены турнира в Индиан-Уэллс. Спортсменка не сможет защитить прошлогодние очки за выступление на турнире.

Она потеряет больше всех среди украинок, поскольку в 2019 году стала полуфиналисткой соревнований. Потеря 390 очков опустит спортсменку на шестое место.

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