Светлый понедельник: какие народные традиции и запреты праздника

История и традиции праздника

После Пасхи начинается так называемая Светлая неделя, или, как ее еще называют, Светлая Седмица.

В этот день предки готовили блюда из пасхальных продуктов, ходили в гости и обменивались крашанками и писанками, обливая друг друга водой - верили, что это очищает и помогает защитить от болезней.

В Пасхальные праздники обычно пели веснянки и гаивки - весенние обрядовые песни, которыми прославляли приход весны.

Порядок церковной службы сегодня такой же, как на Пасху, раннюю начинают у алтаря, воспевая Богородичные. На Литургии поют антифоны, вместо "Трехсвятого" поется "Все те...".

Вспоминают в этот день чудотворца Иова Почаевского, жившего в 16 веке на территории Галиции, в Покутье.

С юности он отличался благочестием, и рано стал главой Крестовоздвиженского монастыря, а после аскетической жизни на Почаевской горе, Иов стал игуменом Успенской обители,

Что нельзя делать в Светлый понедельник

Сегодня запрещено заниматься рукоделием, работать или убирать.

В Светлый понедельник нельзя сплетничать, ссориться или злословить.

Нельзя в этот день думать о плохом или унывать.

А также 6 мая нельзя злоупотреблять алкоголем и переедать.

Какие народные приметы

Если сегодня теплая ночь - будет много огурцов, а холодная ночь - к неурожаю.

Много росы в Светлый понедельник - к щедрому урожаю огурцов.

Если в день Иова осы делают гнезда на открытых местах, то будет лето с дождями.

Сегодня капает сок из веток клена - будет ясная погода.

У кого день ангела

Сегодня именины отмечают: Иван, Михаил, Иосиф, Александра, Степан, Семен, Давид, Антон, Анатолий, Денис, Тадей, Георгий.