Светлый понедельник: какие народные традиции и запреты праздника

6 мая начинается Пасхальная неделя - со Светлого понедельника, который также называли Обливанным или Волочильным. Также в этот день церковь чтит память проповедника Иова Почаевского.
О главных запретах и приметах этого дня, а также о том, кто сегодня празднует именины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь, Локальна Історія, Ukrainer.
После Пасхи начинается так называемая Светлая неделя, или, как ее еще называют, Светлая Седмица.
В этот день предки готовили блюда из пасхальных продуктов, ходили в гости и обменивались крашанками и писанками, обливая друг друга водой - верили, что это очищает и помогает защитить от болезней.
В Пасхальные праздники обычно пели веснянки и гаивки - весенние обрядовые песни, которыми прославляли приход весны.
Порядок церковной службы сегодня такой же, как на Пасху, раннюю начинают у алтаря, воспевая Богородичные. На Литургии поют антифоны, вместо "Трехсвятого" поется "Все те...".
Вспоминают в этот день чудотворца Иова Почаевского, жившего в 16 веке на территории Галиции, в Покутье.
С юности он отличался благочестием, и рано стал главой Крестовоздвиженского монастыря, а после аскетической жизни на Почаевской горе, Иов стал игуменом Успенской обители,
А также 6 мая нельзя злоупотреблять алкоголем и переедать.
Сегодня именины отмечают: Иван, Михаил, Иосиф, Александра, Степан, Семен, Давид, Антон, Анатолий, Денис, Тадей, Георгий.
Кстати, недавно мы писали о том, дарят ли подарки на Пасху.
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