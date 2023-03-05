Светлый ангел бойцов: под Бахмутом погибла военный медик Яна Рихлицкая

Яна Рихлицкая родилась 2 апреля 1993 года в Виннице. До полномасштабного вторжения России в Украину, она работала в IT-компании. С 24 февраля 2022 года начала активно волонтерить, а в мае пошла служить парамедиком в Вооруженные силы, где спасла немало жизней.

Холоднояровцы называли Яну своим ангелом, лучиком солнца и позитивом, а коллеги - "девочка с косичками".

"Девочка с косичками. Много кто работал на стадпунктах и встречал девочку с косичками, больше не встретите, ее убила России. Боевой медик Яна ""Яра" Рихлицкая и санитар погибли во время эвакуации раненных под Бахмутом", - написал фотограф Сергей Нужненко.

Фото: facebook.com/sergey.nuzhnenko

"Только узнал, что погибла Яна Рихлицкая. Именно Яна помогла эвакуироваться моим родителям и сестре из Харькова в первые недели войны. Потом Яна помогла вывезти еще несколько семей. Сожалею, очень сожалею. Покойся с миром", - написал Александр.

"Не могу поверить, что тебя нет. Что ты уже не напишешь еще один пост, как завершила очередной сбор, кого-то спасла, что-то доставила, или про то, каких чудесных людей ты встретила. Что не пошутишь остро, но честно, как умеешь только ты. Что мы не соберемся после победы, чтобы отпраздновать окончание этого ада, что не будем играть в настолки, кататься на великах и разговаривать об отличиях характера твои котов. Я даже не могу представить, как много боли и смерти ты видела. Как много ты сделала, чтобы их у нас было меньше. Как не могу представить, сколько суперспособностей ты открыла в себе, пока другие прятались и убегали. Жаль, что среди них не было бессмертия", - написала Анастасия Бочерова.

Фото: facebook.com/yana.rykhlitskaya

"Всегда миллион вопросов, смелая и любознательная, вот такая она - Яра, запомнится нам", - написал врач-анестезиолог, инструктор ТССС в ВСУ Николай Демьянюк.

"Ты вложила в победу, как мало кто сделал. Без тебя не происходило наших волонтерских чудес, ты была лучшая во всем. В результате отдала самое дорогое. Жаль только, что победу не увидела. Но ты знаешь, что она будет. Мы не остановимся, именно из-за таких, как ты", - написала Татьяна.