Светлана Лобода встретилась с премьер-министром Латвии

По словам премьер-министра, с Лободой они встретились впервые на ее концерте летом. На этот раз встреча состоялась уже в Доме правительства.

"Искреннее единение с украинской певицей Светланой Лободой. Говорили о поддержке Латвией Украины, а также о ее работе по помощи украинцам. И о том, как нам посчастливилось быть в безопасности в Латвии. Спасибо Светлане за встречу и ее вдохновляющую работу", – отметила Эвика Силиня.

Также в соцсетях появилось видео, где политик и певица встречаются на фоне рождественской елки.

Лобода, в свою очередь, прокомментировала публикацию политика словами благодарности.

"Благодарим вас за этот содержательный разговор и за то, что вы поддерживаете нас в эти сложные времена. Единство ведет к невероятным вещам", - отметила Лобода.

Напомним, ранее СМИ писали о впечатлении премьера от встречи с певицей в Юрмале. Тогда премьер подчеркнула необходимость продолжения поддержки Украины.