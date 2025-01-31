В мире впервые за 50 лет появилась новая категория виски: какие теперь будут стандарты

В Соединенных Штатах появилась новая категория виски. После девяти лет дискуссий Бюро по налогам и торговле алкоголем и табаком (TTB) официально признало американский односолодовый виски (ASM) отдельным типом. Это первое изменение стандартов американского виски с 1968 года.

Что известно об этой новой категории виски и какие теперь будут стандарты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Бюро.

Какие стандарты установили?

Согласно новым правилам, виски, чтобы получить статус "американского односолодового", должен соответствовать следующим критериям:

Изготавливаться из 100% солодового ячменя.

Полный процесс производства - затирание, дистилляция и выдержка - должен происходить в США.

Производиться на одном заводе (винокурне).

Дистиллироваться до крепости не более 160 proof (80% ABV).

Разливаться в бутылки с минимальной крепостью 80 proof (40% ABV).

Выдерживаться в дубовых бочках объемом не более 700 литров.

Что особенного в новых правилах?

Самое интересное в постановлении - отсутствие требований к типу дубовых бочек. Это означает, что американский односолодовый виски может вызревать как в новых обугленных бочках, как бурбон, так и в повторно использованных бочках, как шотландский скотч.

Что это означает для рынка виски?

Благодаря новой категории американские производители получат возможность экспериментировать и конкурировать с шотландскими и ирландскими брендами.

Любители виски могут ожидать более широкий выбор и уникальные вкусы, ведь производители смогут разрабатывать новые рецептуры, используя различные типы дубовых бочек.

Официально новая классификация вступила в силу 19 января 2025 года, но винокуры и энтузиасты начали праздновать еще в декабре, когда было объявлено об изменениях.

Это исторический момент для американской виски-индустрии, ведь последний раз правительство США вводило новую категорию в далеком 1968 году.