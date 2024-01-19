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В мире обнаружили новый смертельный вирус, который переносят летучие мыши: что известно

Пятница 19 января 2024 14:29
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В мире обнаружили новый смертельный вирус, который переносят летучие мыши: что известно В мире обнаружили новый опасный вирус (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В мире появился новый смертельный вирус после COVID, о котором сообщил известный зоолог. По его словам, новая инфекция еще заразнее, чем коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Іендук) со ссылкой на Express.

Что известно о новом вирусе

Выступая на мероприятии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященном готовности к исследованиям пандемий, доктор Питер Пецзак, глава нью-йоркской некоммерческой организации DaEcoHealth Alliance, представил результаты, связанные с этим новым вирусом, обнаруженным у летучих мышей.

Несмотря на то, что финансирование EcoHealth было прекращено, а ее проекты в Китае отменены из-за опасений по поводу связи с теорией утечки информации из лаборатории Covid, организация продолжает свою деятельность в Таиланде и других частях Азии, опираясь на значительные гранты правительства США.

Эксперт подчеркнул продолжающиеся усилия по выявлению потенциально опасных вирусов животных в Юго-Восточной Азии. Некоторые ученые предупреждают, что это может создать риск спровоцировать будущую пандемию.

Как передается вирус

На конференции ВОЗ доктор поделился информацией о коронавирусе летучих мышей, обнаруженном в пещере в Таиланде.

"Мы обнаружили множество коронавирусов, связанных с атипичной пневмонией, но один из них, в частности, был довольно распространен среди летучих мышей, от которых обычно заражались люди. И этот вирус выделяется с фекалиями летучих мышей, поэтому существует реальная вероятность его появления", - сказал он.

Защищая естественное происхождение Covid и отвергая теорию лабораторной утечки, доктор сообщил, что недавно обнаруженный вирус тесно связан как с SARS-CoV2 (Covid), так и с RATG13, имея 96-процентное генетическое совпадение с Covid.

Он подчеркнул способность вируса связываться с тканями человека "почти так же хорошо", как и Covid, вызвав обеспокоенность по поводу его потенциала передачи.

Несмотря на заверения в том, что вакцинация и предыдущий контакт с Covid в регионе обеспечивают защиту, медик посоветовал принять все необходимые меры предосторожности.

Как мы ранее писали, врач объяснила, зачем вакцинироваться, если прививка не гарантирует защиты от заражения.

Напомним, что инфекционист Голубовская рассказала, чем сейчас коварен коронавирус.

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