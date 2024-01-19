В мире обнаружили новый смертельный вирус, который переносят летучие мыши: что известно
В мире появился новый смертельный вирус после COVID, о котором сообщил известный зоолог. По его словам, новая инфекция еще заразнее, чем коронавирус.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Іендук) со ссылкой на Express.
Что известно о новом вирусе
Выступая на мероприятии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященном готовности к исследованиям пандемий, доктор Питер Пецзак, глава нью-йоркской некоммерческой организации DaEcoHealth Alliance, представил результаты, связанные с этим новым вирусом, обнаруженным у летучих мышей.
Несмотря на то, что финансирование EcoHealth было прекращено, а ее проекты в Китае отменены из-за опасений по поводу связи с теорией утечки информации из лаборатории Covid, организация продолжает свою деятельность в Таиланде и других частях Азии, опираясь на значительные гранты правительства США.
Эксперт подчеркнул продолжающиеся усилия по выявлению потенциально опасных вирусов животных в Юго-Восточной Азии. Некоторые ученые предупреждают, что это может создать риск спровоцировать будущую пандемию.
Как передается вирус
На конференции ВОЗ доктор поделился информацией о коронавирусе летучих мышей, обнаруженном в пещере в Таиланде.
"Мы обнаружили множество коронавирусов, связанных с атипичной пневмонией, но один из них, в частности, был довольно распространен среди летучих мышей, от которых обычно заражались люди. И этот вирус выделяется с фекалиями летучих мышей, поэтому существует реальная вероятность его появления", - сказал он.
Защищая естественное происхождение Covid и отвергая теорию лабораторной утечки, доктор сообщил, что недавно обнаруженный вирус тесно связан как с SARS-CoV2 (Covid), так и с RATG13, имея 96-процентное генетическое совпадение с Covid.
Он подчеркнул способность вируса связываться с тканями человека "почти так же хорошо", как и Covid, вызвав обеспокоенность по поводу его потенциала передачи.
Несмотря на заверения в том, что вакцинация и предыдущий контакт с Covid в регионе обеспечивают защиту, медик посоветовал принять все необходимые меры предосторожности.
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