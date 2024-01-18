Врач объяснила, зачем вакцинироваться, если прививка не гарантирует защиты от заражения

Вакцина против COVID-19 или гриппа не обеспечит полную защиту от заболевания. Но делать прививки все равно крайне важно. Особенно - людям из так называемых групп риска.

Врач напоминает, что вакцинация показана, прежде всего, для уменьшения риска более тяжелых форм заболевания.

"Вакцинированные люди и болеют, и даже умирают. И если заболевание уже возникло, врачи не должны тяготить статус вакцинации в тактике ведения пациента", - добавила она.

Грамотная работа с пациентами состоит в том, чтобы объяснить им: даже если вы вакцинированы всеми дозами, но заболели, вы должны немедленно обращаться к врачу и не надеяться на легкое течение.

Если у вас нет доступа к врачу, нужно иметь дома экспресс-тесты. Иногда результаты этих тестов бывают ложноотрицательными. Но если при этом есть явные признаки заболевания, обязательно следует искать врача.

Кроме коронавирусной инфекции и гриппа могут быть и другие опасные заболевания, например тяжелая менингококковая инфекция.

В то же время, если при наличии клинической картины тест на коронавирусную инфекцию положительный - это уже фактически установленный диагноз.

"В результате непродуманной информационной кампании по вакцинации привитые всеми дозами люди даже умирали, в том числе и наши коллеги-медики. И когда их спрашивали, почему они своевременно не обращались за помощью, они отвечали: мы вакцинированы, а потому были уверены, что вообще не заболеем…" Но если заболевание уже развилось, нет разницы, вакцинирован человек или нет - всех пациентов нужно вести одинаково. И работать и с врачами, и с населением по поводу важности своевременного лечения", - сказала врач.