Хотела похудеть: 32-летняя мать четырех детей умерла от голода после операции на желудке
В Британии скончалась мама четверых детей Шеннон Минан Брауз. Последние месяцы женщины превратились в настоящий кошмар, так как она не могла есть, ее постоянно рвало, у нее сгнили зубы и начали выпадать волосы. И всему виной операция на желудке, которую Шеннон сделала, чтобы похудеть.
Детали этой трагической истории рассказала семья Шеннон, чтобы уберечь других женщин от непоправимой ошибки. Что произошло - читайте в материале Styler.
Болезнь закрыла путь к тренировкам
Шеннон Брауз очень хотела похудеть и для этого она занималась специальными упражнениями с личным тренером. Тренировки давали хороший результат, и она смогла избавиться от нескольких килограмм.
Однако женщине поставили диагноз миопатия, что привело к прекращению тренировок и ограничению подвижности. Поэтому Шеннон приняла непростое решение - она поехала в другую страну, чтобы сделать операцию на желудке.
"Смерть жены разрушила душу нашей семьи. Она хорошо справлялась с персональными тренировками, а затем, после COVID, у нее развилась миопатия. Ей пришлось прекратить тренировки, и она была практически прикована к дому. Ее беспокоила подвижность", - рассказал муж Дон для Belfast Live.
Операция превратила жизнь в ад
Он добавил, что в операцию на желудке Шеннон сделала в феврале прошлого года. Через несколько недель после этого ее состояние начало ухудшаться.
Сначала появилась рвота, потом начались проблемы с питанием - она не могла есть твердую пищу. А последние месяцы просто превратились в ад - у нее сгнили зубы и выпали волосы.
"Она ела только воду из кастрюли с лапшой. У нее были судороги и боль, и ее рвало так сильно, что зубы гнили от кислоты в желудке. Мы не знали, что этого дойдет. У нас появлялась надежда, что, когда она попытается съесть еще немного, но потом все возвращалось на круги своя. Она вообще не могла переносить твердую пищу. Это продолжалось 17 или 18 месяцев", - рассказал Дон.
Национальная служба здравоохранения Британии отмечает, что есть огромные риски из-за таких операций. После них у пациентов множество побочных эффектов - затруднение глотания, рвота и в некоторых случаях - смерть.
"Я хочу, чтобы все знали, проводили исследования и знали, какой риск несут такие операции. Вы рискуете и каждый может увидеть хорошие отзывы о таких операциях, но есть и плохие. После операции вами никто не будет заниматься, вас посадят в самолет, и вы улетите. И дальше будете сами по себе", - добавил муж погибшей женщины.
Органы просто начали отказывать
В августе состояние женщины настолько ухудшилось, что ее подключили к аппарату жизнеобеспечения в больнице Альтнагельвин в Дерри. 25 августа она умерла от полиорганной недостаточности.
"Ее печень, легкие и почки начали наполняться жидкостью, а затем сердце отказало. В больнице у нее из желудка извлекли шесть литров жидкости", - добавил Дон.
Без матери осталось четверо детей
У Шеннон осталось четверо детей - 14-летний мальчик, близнецы 7 лет и младший сын 5 лет. Мама детей умерла за несколько дней до дня рождения самого младшего сына.
Скорбящая семья отметила пятый день рождения малыша со свечами и тортом во время поминок Шеннон в доме ее родителей в Креггане. Родные старались смягчить удар для детей.
По словам отца, старший сын находится в шоке, близнецы уже понимают, что мама умерла, а малыш пока не осознает. Дон объяснил ему, что "мама теперь ангел, который живет в облаках".
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