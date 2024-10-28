"Сознательное желание изменить жизнь". Оля Цибульская выехала из Украины за границу

Из-за чего Цыбульская покинула Украину

Так, по словам знаменитости, решение уехать она приняла за один день, однако это не "бегство", а "сознательное желание изменить жизнь".

"Я уехала из Украины. Решение принялось в один день. Это не бегство. Это сознательное желание изменить жизнь. Я запланировала дела, записалась к косметологу, легла спать, не спала, потому что громко, и на утро произошло это", - написала певица.

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Затем она опубликовала снимок экрана переписки, в котором Цибульской напомнили о запланированной встрече. На что знаменитость ответила: "У меня внутренние реформы. Я забрала Нестора из школы и мы уезжаем".

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Пока неизвестно, это временная эмиграция или все же полноценный переезд. Также пока неясно, как это повлияет на брак Ольги, ведь у Сергея Грисюка, похоже, нет возможности выехать.

Что известно о муже Цибульской

Исполнительница Оля Цибульская более 20 лет скрывала своего мужа, который старше ее на год. Артистка всегда говорила, что ее любимый избегает публичности. Впрочем, в такие тяжелые времена Оля хочет быть честной с поклонниками до конца, поэтому после начала полномасштабного вторжения наконец показала избранника.

К слову, Сергей занимается семейным бизнесом, а его работа не привязана к конкретному месту. Известно, что дело возлюбленного звезды связано с молочной продукцией.

Также мужчина помогает украинской армии: покупает дроны, тепловизоры и другую необходимую технику.

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