Побачення в Києві ледь не закінчилося фатально: залицяльник приніс з собою пістолет

Киянка познайомилася з чоловіком в інтернеті та запросила його в гості. Однак для підстраховки разом з нею у квартирі знаходилася подруга, яка за фактом і врятувала їй життя.

Чоловік приїхав за вказаною адресою і просто увірвався у квартиру з пістолетом. Він почав погрожувати жінці і її подрузі. Одній з жінок вдалося вирватися на вулицю і викликати поліцію.

"Одна з жінок змогла вибігти з квартири та зателефонувала в поліцію. Патрульні по дорозі до вулиці Арсенальній, де стався інцидент, підтримували з нею телефонний зв'язок. В під'їзді інспектори зустріли чоловіка, який йшов, тримаючи в руках предмет, схожий на зброю. Патрульні швидко вибили у нього предмет з рук і затримали чоловіка", - розповіли про ситуацію в поліції.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції для з'ясування обставин події та визначення правової кваліфікації дій затриманого.

Що саме затриманий вимагав від своїх жертв, не повідомляється.

У Києві чоловік прийшов на побачення з пістолетом