RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Побачення в Києві ледь не закінчилося фатально: залицяльник приніс з собою пістолет

Автор: Анна Шиканова

У Києві чоловік прийшов на побачення з пістолетом і почав погрожувати новій знайомій. Пара познайомилася в інтернеті, і жінка запросила чоловіка до себе додому.

Деталі невдалого побачення розповіли в пресслужбі Патрульної поліції Києва на сторінці Facebook.

Киянка познайомилася з чоловіком в інтернеті та запросила його в гості. Однак для підстраховки разом з нею у квартирі знаходилася подруга, яка за фактом і врятувала їй життя.

Чоловік приїхав за вказаною адресою і просто увірвався у квартиру з пістолетом. Він почав погрожувати жінці і її подрузі. Одній з жінок вдалося вирватися на вулицю і викликати поліцію.

"Одна з жінок змогла вибігти з квартири та зателефонувала в поліцію. Патрульні по дорозі до вулиці Арсенальній, де стався інцидент, підтримували з нею телефонний зв'язок. В під'їзді інспектори зустріли чоловіка, який йшов, тримаючи в руках предмет, схожий на зброю. Патрульні швидко вибили у нього предмет з рук і затримали чоловіка", - розповіли про ситуацію в поліції.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції для з'ясування обставин події та визначення правової кваліфікації дій затриманого.

Що саме затриманий вимагав від своїх жертв, не повідомляється.

У Києві чоловік прийшов на побачення з пістолетом

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилося відео "голлівудської" погоні поліцейських в Києві.

А також розповідали про те, що у центрі Києва хлопець пройшовся по Mercedes, який був припаркований на переході.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України полицияпистолет
Читайте також
Не на того нарвалися: у Києві кишенькові злодії намагалися обікрасти ветерана АТО
У Києві донжуани з пістолетом і монтуванням "під'їжджали" до дівчат з газовим балончиком: чим це закінчилося
Прогноз погоди