Світлий хлопчик: помер тяжкопоранений 25-річний воїн Королівської бригади (фото)

Воїн 24 ОМБР Едуард Лобода підірвався на фугасі в зоні ООС
У лікарні помер 25-річний воїн ЗСУ з Королівської бригади Едуард Лобода, який отримав важке поранення на передовій у Мар'їнському районі Донецької області в районі проведення ООС. Бійця 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила привезли минулої ночі до лікарні у м. Курахове. Про це повідомили в прес-службі бригади на сторінці в Facebook.
Старший солдат Едуард Віталійович Лобода 3 липня разом з побратимами забезпечував прикриття проміжків, де передбачалася дія ворожих ДРГ.
"За попередньою інформацією було відомо, що протягом останнього місяця противник невеликими групами проникав в н.п. Мар'їнка, встановлюючи міни, як на маршрутах, якими пересувались військові, так і цивільні", - йдеться в повідомленні.
Воїн 24 ОМБР Едуард Лобода (Фото: facebook.com/24th.brigade)
Лобода очолював групу бійців, вони вибрали правильний кордон для протидії, що дозволило виключити проникнення ворожих диверсантів в район українських підрозділів.
Воїн підірвався на фугасі з новітніми датчиками руху російського виробництва, які напередодні противник встиг встановити на даному напрямку. Едуард йшов попереду групи і прикрив побратимів від вибуху, прийнявши весь удар на себе. Військовому відірвало руки і ноги.
Майже добу медики намагалися врятувати йому життя, але, на жаль, поранення виявилися несумісними з життям.
Едуард Лобода врятував побратимівна фронті, вприняв удар на себе (Фото: facebook.com/24th.brigade)
Едуард народився 2 січня 1994 року, він уродженець Сумської області. Пішов на фронт спочатку добровольцем, а потім підписав контракт із ЗСУ.
"Майже всьому навчився сам. Крім майстерності у своєму покликанні, був душею компанії і завжди готовим прийти на допомогу своїм побратимам. Користувався великим авторитетом у колективі, завжди йшов першим і повертався останнім. Не боявся брати відповідальність на себе", - так згадують про Едуарда побратими.
Едуард Лобода відправився на фронт спочатку добровольцем, потім контрактником ЗСУ (Фото: facebook.com/24th.brigade)
В 24-ї ОМБР зазначили, що Едуард був патріотом і воїном, людиною, якій не бракувало мужності та відваги. Воїн був справжнім, щирим і надійним.
25-річний воїн ЗСУ Едуард Лобода (Фото: facebook.com/24th.brigade)
Користувачі мережі оплакують молодого героя, який віддав життя, захищаючи Україну від окупантів. Звучать слова співчуття його рідним і близьким.
Скрін коментарів
Скрін коментарів
Як повідомлялося, 1 липня на Донбасі в районі ООС окупанти обстріляли санітарний автомобіль, і в результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети загинули два медики, ще один отримав поранення. Жертвами цинічного обстрілу в районі села Водяне стали старший матрос Сергій Григорович Майборода і сержант Ірина Вікторівна Шевченко.
Також ми писали про те, що раніше на Донбасі військові виявили тіло бійця, який загинув 22 червня під час виконання бойового завдання. Загиблий – боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені Данила Галицького Анатолій Сорочинський з позивним "Жмурик". Йому було 30 років.