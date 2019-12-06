Світлий смуток: співачка з Луганська зняла кліп у Львові і "підірвала" мережу

Charlie Toma - проект молодої дівчини з Луганська на ім'я Саша Шевченко - розжився дебютним міні-альбомом під назвою "People Are Rivers", куди увійшли 5 чуттєвих пісень англійською мовою.

Одночасно з релізом дебютного EP Charlie Toma представила ще і перше в її кар'єрі музичне відео на пісню "Stay". Режисером кліпу став Олександр Чуханов, а зйомки проходили у Львові.

"Буквально за тиждень до того, як їхати знімати кліп, я підвернула ногу. Замість відпочинку і постільного режиму, я кілька днів кульгала по торговим центрам, щоб вибрати собі одяг і красиво виглядати в кадрі. У підсумку до Львова я приїхала з дуже опухлою ногою. Половина відзнятого матеріалу була забракована, тому що було чітко видно, що я кульгаю, і мені боляче. Плюс протягом дня зйомок я примудрилася кілька разів оступитися. Само собою, до вечора нога опухла ще більше", - розповідає співачка.

Charlie Toma (фото: прес-служба співачки)

За задумом в кліпі дві паралельні лінії. Першу задає вокал і вона розвивається в теперішньому часі. У ній дівчина звертається до людини, про яку співає. Друга лінія - це її спогади, живі і реальні емоції, погляди крадькома в камеру, імітація любительської зйомки, немов камеру тримає той самий герой пісні. Ці лінії сплітаються і показують, наскільки відносини з людиною можуть бути полярні, а моменти щастя змішані з моментами відчуженості і туги.

"Пісня була написана в той період, коли я була в токсичних відносинах. І повністю залежала від рішень свого партнера - продовжувати відносини або розлучитися. А розлучалися ми кожні півроку. Я ставила своє життя на паузу, ставила себе на паузу заради нього. Я не подобалася собі такий, але я не знала, якою мені бути, коли його не було поруч. Моя пісня про те, як це може бути складно і боляче", - відверто ділиться Charlie Тома.

Charlie Toma - Stay

У мережі позитивно оцінюють творіння дівчини. "Дуже красиво!", "Як же це чуттєво. Дякую за емоції", "Дуже сподобалося. Так ніжно", - пишуть коментатори.

Також її творчість порівнюють з молодими The Cranberries, Сарою Маклахлан і навіть Сандрою Насіч з Guano Apes. Втім, сама Саша зізнається, що більше всього слухає Лану Дель Рей і такі гурти як The Neighbourhood і Radiohead.