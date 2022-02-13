Свєта, Настя та Ілля: за які імена вас можуть засміяти за кордоном і чому

Називаючи дитину майбутні батьки керуються милозвучністю, модою, сімейними іменними традиціями та іншими факторами. При цьому рідко замислюються, як те чи інше ім'я буде звучати іншою мовою - чи не буде викликати негативних або смішних асоціацій.
Наприклад імена Свєта і Настя англійською співзвучні з не дуже приємними словами. Які ще імена на різних мовах можуть викликати смішок - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Італійською "ira" - це лють, злість. Якщо ви скажете "мене звуть Іра", вас можуть почути, як "Мене звуть злість". Тому при зустрічі з італійцями, представляйтеся повним ім'ям, щоб точно не промахнутися.
Це дивне для французів ім'я, тому що "il y a" по-французьки означає буквально "маю", як "I have" англійською. Нічого образливого, але звучить не дуже, погодьтеся.
Іспанська та італійська мови словом "gallina" позначають курку. Таке слово вживається для позначення несучки нечасто, але все ж можете зловити на собі косий погляд, назвавши своє ім'я.
У норвезькій мові коротка форма імені Едуард буде звучати, як оцет - "eddik". Залишається тільки уявити вашу реакцію, якщо до вас підійдуть і скажуть: "Привіт, я оцет".
А ось ім'я Настя, яке дуже поширене у нас, може викликати посмішку в англомовних країнах. Адже співзвучне "nasty" перекладається як бридко, гидко, неприємно.
Свєтам також не пощастило з англійською мовою. Такий варіант імені буде асоціюватися з дієсловом "sweat" - потіти. Світлана - іноземцям буде вимовити складно, а ось Лана - в самий раз.
З ім'ям Семен і зовсім біда. По-англійськи "semen" - це сім'я, тобто сперма. Тут, думаємо, коментарі будуть зайвими.
Раніше ми писали, які імена заборонені в інших країнах.