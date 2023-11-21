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"Беспредел в историческом центре города". На замке Ричарда в Киеве возводят незаконную надстройку (фото)

На замке Ричарда заметили незаконную надстройку (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Киеве на памятке архитектуры начала ХХ века заметили незаконную надстройку. Ее возводят на культовом замке Ричарда, расположенном на Андреевском спуске.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию депутата Дмитрия Белоцерковца в Facebook.

Что известно о незаконной надстройке

"Кто-то устроил беспредел в историческом центре города на Подоле - на замке Ричарда возводят надстройку. Все работы незаконны, и город будет реагировать и останавливать этот беспредел. Безответственные владельцы должны понимать, что с рук им это не сойдет", - написал депутат.

При этом он отметил, что замок Ричарда является памяткой архитектуры.

На пост чиновника отреагировало много пользователей сети. Они возмущаются таким беззаконием, а также требуют немедленного решения вопроса. Некоторые из комментаторов даже вспоминают скандальную надстройку на историческом доме по ул. Владимирской.

На замке Ричарда возводят незаконную надстройку (фото: Facebook.com/dbelotserkovets)

Чем уникален замок Ричарда

Замком Ричарда называют дом на Андреевском спуске, который является памяткой начала XX в. Он построен в стиле английской готики. Киевляне назвали сооружение в честь английского короля Ричарда I Львиное Сердце, героя романа Вальтера Скотта "Айвенго".

Этот роскошный дом действительно напоминает замок. Его фасады украшены архитектурными элементами крепостно-замковых сооружений - башнями, шпилями, зубчатыми завершениями стен.

В свое время здесь проживали известные украинские деятели - художник Григорий Дядченко, профессор Киевской духовной Академии С. Т. Голубев, живописец Ф. Красицкий, скульптор Ф. Балавенский и художник И. Макушенко.

Замок Ричарда является достопримечательностью не только Андреевского спуска, но и всего Киева.

Таким был замок Ричарда в начале ХХ века (фото: kyivpastfuture)

Раньше мы писали о том, что на столичной многоэтажке обнаружили незаконную застройку.

Читайте также о том, что в Киеве уродуют памятник архитектуры XIX века - одно из самых известных эпохальных сооружений.

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Киев