"Беспредел в историческом центре города". На замке Ричарда в Киеве возводят незаконную надстройку (фото)

В Киеве на памятке архитектуры начала ХХ века заметили незаконную надстройку. Ее возводят на культовом замке Ричарда, расположенном на Андреевском спуске.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию депутата Дмитрия Белоцерковца в Facebook.
"Кто-то устроил беспредел в историческом центре города на Подоле - на замке Ричарда возводят надстройку. Все работы незаконны, и город будет реагировать и останавливать этот беспредел. Безответственные владельцы должны понимать, что с рук им это не сойдет", - написал депутат.
При этом он отметил, что замок Ричарда является памяткой архитектуры.
На пост чиновника отреагировало много пользователей сети. Они возмущаются таким беззаконием, а также требуют немедленного решения вопроса. Некоторые из комментаторов даже вспоминают скандальную надстройку на историческом доме по ул. Владимирской.
Замком Ричарда называют дом на Андреевском спуске, который является памяткой начала XX в. Он построен в стиле английской готики. Киевляне назвали сооружение в честь английского короля Ричарда I Львиное Сердце, героя романа Вальтера Скотта "Айвенго".
Этот роскошный дом действительно напоминает замок. Его фасады украшены архитектурными элементами крепостно-замковых сооружений - башнями, шпилями, зубчатыми завершениями стен.
В свое время здесь проживали известные украинские деятели - художник Григорий Дядченко, профессор Киевской духовной Академии С. Т. Голубев, живописец Ф. Красицкий, скульптор Ф. Балавенский и художник И. Макушенко.
Замок Ричарда является достопримечательностью не только Андреевского спуска, но и всего Киева.
Раньше мы писали о том, что на столичной многоэтажке обнаружили незаконную застройку.
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