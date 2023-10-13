"Ссорились каждый день": украинская певица честно рассказала о браке с мужем из Турции

Роман украинской певицы с бизнесменом из Турции - с чего все началось

Уже шесть лет Бурнос живет в Турции, в 2011 году ее пригласили в мюзикл известного шоу-балета. Певица и другие артистки жили на вилле в Анталии. Девушки начали общаться с соседями, но сама Бурнос от вечеринок отказывалась. Это заметил один из мужчин, он начал оказывать певице знаки внимания, передавать ей сладости и пытаться с ней встретиться. В итоге ему удалось пригласить Бурнос на два свидания, но после этого она отправилась в Киев.

Певица отказалась от карьеры после свадьбы с бизнесменом (фото: instagram.com/yarosa_burnos)

"Первые чувства появились уже тогда, когда после моего возвращения в Украину будущий мужчина решил приехать в Киев и начал планировать открытие бизнеса и жить в Украине. "Что-то уже серьезно", - промелькнуло в моей голове", - вспомнила певица.

Вскоре между ними вспыхнул роман. Бурнос отказалась от карьеры и начала заниматься бизнесом. Она не скрывает, что это могло случиться благодаря хитростям ее избранника. Мужчина не стал запрещать ей заниматься пением, но заинтересовал ее бизнес-проектами. В 2017 году Бурнос и ее избранник переехали в Турцию, у них появился ребенок. В декрете артистка поняла, что хочет снова вернуться на сцену.

Как муж из Турции отреагировал на желание украинки снова стать певицей

Бурнос признала, что ее муж был настроен негативно. Ему не нравилось, что украинка решила вернуться на сцену. Начались ссоры, однако даже это не остановило артистку.

"Рождение ребенка, я отказываюсь работать с ним вместе на его бизнес-проектах, потому что понимаю, что бизнес и малыши - это разные гормоны и разная зона ответственности. К тому моменту еще и ковид, мы теряем основной вид деятельности и остаемся без стабильного дохода. Снова все привычное становится непривычным, и здесь, чтобы найти какую-нибудь отдушину для психики, я начинаю записывать песни. А потом клипы в откровенных костюмах, а затем сексуальные танцовщики на репетициях… У мужа был шок. Его картинка о женщине в декрете в турецких традициях столкнулась с другой реальностью... Мы ссорились почти каждый день и каждый раз на съемку я ехала в слезах. Но я не переставала делать то, что задумала, хотя было очень сложно эмоционально, еще и в другой стране", - рассказала певица.

Ярослава Бурнос возвращается на сцену (фото: instagram.com/yarosa_burnos)

Сейчас бизнесмен все же поддержал решение Бурнос. Она рассказала, что изначально мужа сильно задело то, что она будто "изменила" ему, отказавшись от общих проектов ради собственной карьеры. Но в итоге певица все-таки ощутила поддержку супруга.