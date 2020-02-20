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Весілля у високосному році: жінки отримають унікальний шанс

STYLERЖиття    20.02.2020 - 20:38
Весілля у високосному році: жінки отримають унікальний шанс
Весілля у високосний рік (ілюстративне фото: 4freepik)

З весіллями у високосному році пов'язано багато повір'їв та прикмет

Весілля у високосний рік, як правило, вважається не найкращою ідеєю. А у жінок є один день, в який вони можуть без проблем і зайвих забобонів зробити пропозицію своїм половинкам. Чи варто вирішуватися на такий важливий крок у 2020 році - в матеріалі Styler.

"Рік нареченої"

Так, за старою ірландською легендою, жінка уклала угоду з головним святим всіх ірландців - Патріком. Суть полягає в тому, що дівчата можуть самі пропонувати взяти себе в дружини, але вони можуть це зробити лише 29 лютого, тобто один раз на чотири роки.

А якщо чоловік відмовлявся одружитися, на нього чекало покарання, правда не дуже суворе. В якості компенсації вони повинні були або поцілувати дівчину, якій відмовили, або ж подарувати їй сукню.

Подібна легенда існувала і у наших предків. Високосний рік у нас назвали "роком нареченої". Якщо хлопцям заборонялося засилати сватів у високосному році, то дівчина могла сама собі посватати майбутнього чоловіка.

Звідси і пішло повір'я, що одружуватись у високосний рік - до нещасливого шлюбу. Адже відмовляти не можна було, через що чоловіки часто йшли під вінець з примусу.

Як правильно одружитися у високосному році

Ті пари, які все ж вирішувалися зв'язати себе узами шлюбу в "небезпечному році", дотримувалися певних ритуалів. Наприклад, по дорозі на церемонію не озиралися, клали в туфлі нареченої і нареченого по монетці, а сукня для молодої мала бути неодмінно довгою.

Зазначимо, що православна церква не має ніяких упереджень щодо весілля в 2020-му або будь-якому іншому високосному році. Адже вважається, що людей оберігає Бог, а не рік.

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