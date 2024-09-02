RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сушить или мариновать: как правильно хранить разные грибы

Маринованные грибы - это очень вкусно, но сушеные хранятся дольше (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Когда наступает грибной сезон, многие задают вопрос: какие грибы лучше всего сушить, а какие лучше мариновать? Это важный вопрос, ведь неправильный выбор способа хранения может привести к потере вкуса или даже сделать гриб непригодным для употребления. Какие грибы следует сушить, а какие - лучше консервировать в маринаде?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выбрать правильный выбор метода хранения грибов, чтобы обеспечить вам возможность наслаждаться ими в течение всего года, вне зависимости от сезона.

Грибы, которые идеально подходят для сушки

Сушка грибов является традиционным и удобным способом хранения, позволяющим сохранить их вкусовые качества и аромат на долгое время. Лучше всего для сушки подходят следующие грибы:

  • Белый гриб (боровик) - имеет насыщенный грибной аромат и мягкий, деликатный вкус. После сушки его вкусовые качества только усиливаются, делая его отличной основой для бульонов и соусов.
  • Подосинник - отличается нежным, слегка ореховым вкусом и мягкой текстурой. В сушеном виде сохраняет свои ароматические свойства, придавая блюдам глубокий вкус.
  • Подберезовик - имеет мягкий, немного сладковатый вкус с приятным ароматом. Сушеный подберезовик становится идеальным ингредиентом для грибных супов.
  • Лисички - известны своим немного пряным, слегка перечным вкусом и насыщенным ароматом. После сушки лисички становятся более концентрированными во вкусе, что делает их превосходной приправой.
  • Опята - имеют отчетливый вкус с едва заметной горчинкой, которая исчезает после сушки, оставляя приятный грибной аромат.

Эти виды грибов имеют плотную структуру и при сушке сохраняют свой аромат, что делает их идеальными для использования в супах, соусах и других блюдах.

Грибы можно сушить в горизонтальном виде, разрезав на кусочки или подвесить на нить (фото: Pixabay.com)

Грибы, которые лучше мариновать

Маринование грибов позволяет сохранить их текстуру и придать им особый вкус благодаря специям и уксусу. Некоторые грибы из-за своей нежной структуры или специфического вкуса лучше мариновать, чем сушить. К таким грибам относятся:

  • Шампиньоны - имеют мягкий, слегка ореховый вкус и приятную текстуру. После маринования они сохраняют свою нежность, становясь отличной закуской.
  • Сыроежки - известны своим сладковатым, чуть ореховым вкусом и хрустящей текстурой. Маринованные сыроежки приобретают приятный кислый оттенок, что делает их прекрасным дополнением к разным блюдам.
  • Грузди - имеют насыщенный, немного горьковатый вкус, который становится более мягким после маринования. Это делает их идеальными для консервации, особенно в сочетании со специями.
  • Рыжики - отличаются своим пряным, слегка смолистым вкусом с легкой горчинкой. Маринованные рыжики сохраняют свой яркий вкус и приятную текстуру.
  • Маслята - имеют нежный, немного сладковатый вкус и мягкую текстуру. После маринования они становятся сочными и ароматными, идеально подходят для зимних закусок.

Эти грибы после маринования становятся настоящим деликатесом и отлично подходят как закуска или дополнение к основным блюдам.

Некоторые грибы можно только мариновать, потому что они имеют специфический вкус (фото: Pexels.com)

Комбинированный подход: грибы, которые можно и сушить, и мариновать

Некоторые виды грибов универсальны и подходят как для сушки, так и для маринования. Выбор способа хранения зависит от ваших предпочтений и рецептов, которые вы планируете приготовить. К таким грибам можно отнести:

  • Шампиньоны - имеют нежный, деликатный вкус и подходят как для сушки, так и для маринования. Они хорошо сохраняют свою текстуру и аромат вне зависимости от способа приготовления.
  • Вешенки - отличаются мягким, слегка сладковатым вкусом и приятной текстурой. Они все равно хорошо сохраняют свои вкусовые качества как в сушеном, так и в маринованном виде.
  • Опята - с их выразительным грибным ароматом и нежной текстурой, эти грибы хорошо подходят для обоих способов хранения. Их можно сушить для приготовления супов или мариновать для закусок.
  • Сморчки - имеют интенсивный, немного землистый вкус, который становится более отчетливым после сушки или маринования. Сморчки отлично подходят для добавления в сложные блюда.
  • Грибы-зонтики - со своим нежным, слегка ореховым вкусом, эти грибы подходят для любого способа хранения, оставаясь ароматными и вкусными.

Эти грибы хорошо сохраняют свой вкус и текстуру вне зависимости от способа хранения, что делает их универсальным выбором для любого кулинарного творчества.

Раньше мы писали, где опытные грибники советуют искать грибы в лесу.

Читайте также, какие 5 вкусных грибов начинают появляться в сентябре в лесах.

При написании материала были использованы источники: издания и сайты "Мир грибов Украины", griby.org.ua, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грибы