Супрун різко висловилася про українські апарати ШВЛ: небезпечні для пацієнтів

Апарати штучної вентиляції легенів, які вироблятимуть в Україні за замовленням МОЗ, є неякісними і можуть бути небезпечним для пацієнтів при використанні. Таку заяву зробила Уляна Супрун із посиланням на лікарів-анестезіологів і реаніматологів, які працюють з пацієнтами з коронавірусом.

Медик уточнила у своєму Facebook, що мова йде про апарати ШВЛ виробництва державного підприємства "Новатор". Представники компанії повідомили, що здатні виробляти 10 тисяч апаратів всього за місяць, а їх ціна складає 20 тисяч гривень.

"Здавалось б, яка хороша новина. Але ні. Якщо коротко - виглядає так, що МОЗ України разом зі своїми "експертами" фактично дали дозвіл на виробництво обладнання, яке не потрібне, а його використання може бути небезпечним для пацієнтів! Чергове схвалення витрачання коштів платників податків та новий простір для проведення корупційних оборудок", - написала Супрун.

Також колишня керівниця МОЗ пояснила причину критики.

"На що дав дозвіл МОЗ України і збирається виділити на це державні кошти? На виготовлення приладу, що називається мішок Амбу (Bag Valve Mask) з механічною "рукою", котра буде натискати цей мішок", - йдеться в публікації.

За словами Супрун, це дуже базовий апарат для штучної вентиляції легенів, який може застосовуватися лише короткочасно.

"Зазвичай він працює від ручного натискання на спеціальний мішок, який наповнюється повітрям, і під час кожного натискання повітря виштовхується в легені людини (через маску, що прилягає до обличчя). Є й механізовані версії цього апарату, коли натискання робить не медпрацівник, а наприклад, спеціальна педаль чи ручка. Такий прилад пропонує "Новатор". Основне призначення такого приладу - підтримувати здатність людини дихати ДО того, як її під'єднають до механічного апарату ШВЛ", - написала вона.

Супрун наголошує, що такі апарати не принесуть жодної користі та можуть бути небезпечні тому, що вони не призначені для довгострокового використання ані для дітей, ані для дорослих. Тільки у випадку, коли пацієнтові потрібно негайно надати допомогу до того, як під'єднати до механічного апарату штучної вентиляції легенів.

Екс-чиновник стверджує, що за допомогою таких пристроїв неможливо контролювати жодні показники - скільки повітря закачується в легені, під яким тиском, його склад тощо.

"Це небезпечно передусім тим, що підвищує ризики травмування легень пацієнта (які й без цього уражені COVID-19), а також те, що кисню може бути недостатньо для нормального дихання. Людина може недоотримувати кисень, але лікар цього не зможе одразу зрозуміти і коригувати, адже цей прилад не має жодних датчиків", - розповіла Супрун.

Вона додала, що такий апарат фактично перекачує повітря в легенях, але не здатний насичувати киснем кров і видаляти з легенів вуглекислий газ, що також критично в разі догляду за пацієнтом з COVID-19. Тобто в реанімації, коли людина потребує спеціалізованої допомоги та підтримання здатності дихати, вони не принесуть жодної користі.

"Професійні лікарі-анестезіологи та реаніматологи, які безпосередньо працюють з пацієнтами з COVID-19, стверджують, що цей "винахід" абсолютно даремний та небезпечний.

Однією з переваг апарату виробники назвали його ціну у 20 тисяч гривень. Мовляв, закордонні ШВЛ коштують десятки тисяч доларів, а цей коштує значно дешевше. Однак, чомусь ніхто не порівнює ціну саме такого приладу із закордонними аналогами, а вони навіть дешевші за заявлену ціну українських виробників", - йдеться в публікації.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 100 мільйонів гривень на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів вітчизняного виробника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ готується до закупівлі 200 апаратів ШВЛ українського виробництва. Апарати мають бути готові до кінця травня.