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Кабмін виділив 100 млн гривень на закупівлю українських апаратів ШВЛ

Новини » Політика     29.04.2020 - 13:49
Кабмін виділив 100 млн гривень на закупівлю українських апаратів ШВЛ
Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Моз планує купити 200 сучасних апаратів

Кабінет міністрів прийняв рішення про виділення 100 мільйонів гривень на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів вітчизняного виробника. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, проект постанови про виділення коштів буде доопрацьовано.

"Проект постанови про виділення коштів на придбання апаратів штучної вентиляції легенів... пропонується виділити міністерству охорони здоров'я 100 млн гривень із фонду боротьби із гострою респіраторною хворобою. За рахунок виділених коштів буде можливість закупити орієнтовно 200 сучасних апаратів", - заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я готується до закупівлі 200 апаратів ШВЛ українського виробництва. Апарати повинні бути готові до кінця травня.

Крім цього у Міністерстві охорони здоров'я раніше повідомили, що в українських лікарнях є 2 тисячі апаратів ШВЛ. Також в Офісі президента заявили, що в найближчі тижні українські лікарні отримають сотні апаратів ШВЛ вітчизняного виробництва.

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