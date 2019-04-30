Поради від Супрун: як краще вживати вітаміни і поживні речовини

Уляна Супрун розповіла, що українці часто приймають багато вітамінів в таблетках, вважаючи, що таким чином вони поліпшать своє здоров'я і це замінить овочі і фрукти. Про це в. о міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці в Facebook.

Вміст вітамінів і мінералів відрізняється в залежності від різних факторів. За даними дослідження, в овочах і фруктах стало менше мінералів, а також вітамінів В2 і С.

Селекція злаків, овочів і фруктів націлена на впровадження генів стійкості, що зможуть підвищити стійкість до транспортування і підвищити врожайність, а не на збільшення вмісту вітамінів.

Офіційні харчові рекомендації радять брати вітаміни і мінерали з їжі, а не з добавок.

Вітамін С в таблетці - це просто вітамін. Вітамін С у фруктах - це не тільки вітамін в, але і поживні речовини, клітковина, вода, купа інших вітамінів, антиоксидантів. І так зі всіма вітамінами.

Уляна Супрун розповіла про вживання вітамінів (фото: facebook.com/1763001290651097)

Якщо приймати їжу нерегулярно, переїдати, їсти фаст-фуд, а потім "полірувати" це таблетками, то це буде краще, ніж нічого, але гірше, ніж просто правильне харчування.

При цьому Супрун радить не приймати добавки просто так. Вона також зазначила, що не існує єдиного тесту на вміст вітамінів в тілі. Брак вітаміну D або В12 можна визначити, зробивши аналізи.

За словами Супрун, накопичуються, перш за все, жиророзчинні вітаміни, а також В2, трохи В9, С, залізо, кальцій, і омега-3-поліненасичені жирні кислоти.

Нирки будуть самі виводити вітаміни і мінерали, якщо їх споживати з надлишком. Пропити вітаміни про запас не вийде.

Десятирічні дослідження показали, що особливих побічних ефектів, як збільшення смертності від прийому добавок немає. Але особливого сенсу теж.Ні одна добавка не здатна замінити повноцінний раціон.

Уляна Супрун розповіла про вживання вітамінів (скріншот з Facebook)

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