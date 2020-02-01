Супрун розповіла, як розвинути психологічну стійкість

Уляна Супрун розповіла про те, що може впливати на психологічну стійкість, а також поділилася порадами, як її розвинути. Про це екс-чиновниця повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Психологічною стійкістю або резилентністю називається психічний ресурс, який ви маєте для того, щоб долати життєві негаразди, будувати плани і втілювати їх в життя, налагоджувати і підтримувати відносини, а також адаптуватися до несприятливих змін.

"Термін" резилентність"запозичений з фізики - це здатність твердих тіл відновлювати свою форму після механічного тиску", - пише Супрун.

Людина з низьким рівнем резилентності навіть через незначну проблему може втратити контроль, стати агресивною, плакати, впадати в паніку та наносити собі тілесні травми.

"Виховання психологічної стійкості - це свого роду процес "нарощування" або "пошуку" ресурсу. Він відкриває в нас самих нові можливості, нове бачення або навіть нових особистостей. Люди з високим рівнем психологічної стійкості можуть адаптуватися, переосмислювати, шукати в собі резервний ресурс" , - зазначає екс-чиновник.

За словами Супрун, психологічну стійкість можна тренувати та удосконалювати. Для цього лише варто почати піклуватися про себе, займатися тим, що подобається і виховувати позитивне сприйняття себе і своїх можливостей.

"Якщо ви відчуваєте, що самостійно не можете впоратися з проблемами або психологічною травмою, яку ці проблеми викликали, не соромтеся шукати підтримки, в тому числі й у фахівців. Люди лікують людей, тому не варто долати всі негаразди наодинці", - підсумувала Супрун.