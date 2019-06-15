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Супрун розповіла, як пережити спеку


Супрун дала корисні поради стосовно того, як легше перенести спеку

Уляна Супрун дала поради українцям, як захистити себе під час спеки, коли легко перегрітися на сонці і отримати сонячний удар. Про це в. о. міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці в Facebook.

За словами Супрун, засмага - це доказ того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання і намагається "захиститися". Ультрафіолет висушує шкіру і може активувати вірус герпесу.

Сонцезахисний крем слід наносити кожен раз, коли ви виходите на вулицю, а не тільки тоді, коли засмагаєте. При цьому експерт радить у разі опіку від сонця не наносити на шкіру жирні речовини або мазати шкіру сметаною.

Супрун також радить брати з собою воду. Оскільки доросла людина втрачає 0,5-1 літр рідини в добу, а в спеку можна втратити 1-1,5 літра за годину.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Крім того, вона не радить пити в спеку алкоголь, оскільки він провокує зневоднення організму і через нього стає ще спекотніше. Також у спеку через алкоголь може зрости ризик серцевого нападу.

Щоб відчути прохолоду, нам потрібно охолодити шкіру, а не шлунок, тому морозиво не кращий варіант для охолодження.

Супрун також радить не сидіти навпроти працюючого кондиціонера, тобто так, щоб він дув прямо на вас. Крім того, не варто забувати міняти фільтри в ньому і стежити за вологістю в приміщенні.

При їзді в маршрутці Супрун радить сміливо відкривати вікна і не боятися протягу, оскільки сам протяг не небезпечний, а небезпечна інфекція в повітрі.

Нагадаємо, що Супрун розповіла, як правильно відіспатися.

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