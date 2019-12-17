Супрун назвала найбільш шкідливі дитячі подарунки на Новий рік

Уляна Супрун розповіла, що найгірші подарунки дітям на Новий рік - це солодощі. За її словами, під час свят діти мало рухаються, а цукерки і шоколад можуть призвести до дуже небажаних наслідків. Експерт запевняє, на затяжні свята починається справжнє цукрове бомбардування. Про це Супрун написала на своїй Facebook-сторінці.

Велике споживання цукру призводить до набору ваги, ожиріння, псує зуби, призводить до діабету, а іноді навіть до раку. Від солодощів сильно страждає мікрофлора кишечника, а якщо цукерками замінювати повноцінні прийоми їжі - це може створити нестачу вітамінів, мікроелементів та поживних речовин в організмі.

У результаті досліджень з'ясувалося, що українські діти вживають дуже багато солодкого, особливо підлітки. Норма цукру для дорослої людини в день 25 грамів - діти вживають майже в два рази більше.

Супрун розповіла, скільки цукру повинно бути в раціоні дитини, щоб це не шкодило здоров'ю.

Національна служба охорони здоров'я Великобританії рекомендує: для дітей 4-6 років - до 19 грамів в день, для дітей 7-10 років - до 24 грамів в день, дітям старше 11 років і дорослим рекомендують до 30 грамів в день. Якщо дитина віком до чотирьох років - краще взагалі не давати їй солодощі.

Замінники цукру теж дуже шкідливі, незважаючи на піар і тренд. Якщо ви хочете порадувати дитину - не обов'язково купувати їй солодощі, краще сходіть з нею на виставку або свято, або просто проведіть час разом.

Намагайтеся вибирати в якості десертів - фрукти, сухофрукти або пастилу.