Супрун назвала безпечний спосіб передачі продуктів своїм близьким

Коронавірус в Україні зафіксований вже у 897 осіб. При цьому пік COVID-19 в нашій країні очікується на Великдень. Колишній керівник МОЗ Уляна Супрун розповіла про те, як безпечно можна передати продукти своїм близьким і родичам, щоб не наражати їх на небезпеку, якщо вони знаходяться в групі ризику.

Важливо подбати про своїх рідних, і не тільки допомогти їм мінімізувати контакти з зовнішнім світом, але і розповісти, як не виходячи з дому брати принесену їжу, щоб уникнути зараження.

Поставте продукти біля вхідних дверей.

Обробіть пакети антисептиком, з вмістом спирту не менш 60% (візьміть антисептик з розпилювачем і просто попшикайте поверхню пакету і ручок).

Після того, як ваша бабуся або дідусь забере продукти, нехай також обробить упаковки або контейнери антисептиком.

Як розставить все на місця, слід відразу помити руки з милом не менше 20 секунд.

Всі овочі і фрукти також слід добре вимити перед вживанням. М'ясо і яйця можна їсти тільки добре приготованими.

Якщо у ваших батьків або бабусь/дідусів є проблеми з тим, щоб сприймати ваші поради серйозно, зверніться до їх оточення. Можливо, у них є інші члени сім'ї або друзі, до яких вони прислухаються більше.

Нагадаємо, що Супрун розповіла про перші дії при зараженні коронавірусом.