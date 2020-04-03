Супрун назвала безпечний спосіб передачі продуктів своїм близьким

Карантин в Україні заражає все більше людей і Супрун закликає всіх бути дуже обережними зі своїми родичами
Коронавірус в Україні зафіксований вже у 897 осіб. При цьому пік COVID-19 в нашій країні очікується на Великдень. Колишній керівник МОЗ Уляна Супрун розповіла про те, як безпечно можна передати продукти своїм близьким і родичам, щоб не наражати їх на небезпеку, якщо вони знаходяться в групі ризику.
Важливо подбати про своїх рідних, і не тільки допомогти їм мінімізувати контакти з зовнішнім світом, але і розповісти, як не виходячи з дому брати принесену їжу, щоб уникнути зараження.
Якщо у ваших батьків або бабусь/дідусів є проблеми з тим, щоб сприймати ваші поради серйозно, зверніться до їх оточення. Можливо, у них є інші члени сім'ї або друзі, до яких вони прислухаються більше.
Нагадаємо, що Супрун розповіла про перші дії при зараженні коронавірусом.