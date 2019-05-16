Супрун дала важливі поради батькам з немовлятами

Уляна Супрун розповіла про важливість контакту між батьками і новонародженою дитиною. Мова йде про шкіра-до-шкіри або так званий метод кенгуру, який вважається стандартом виходжування недоношених дітей і має багато переваг для здоров'я. Про це в. о міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Супрун, цей метод почали розробляти ще в кінці 1970-х років як один з компонентів альтернативного підходу до традиційної допомоги новонародженим дітям, які народилися з низькою вагою.

З тих пір метод кенгуру вважається абсолютно безпечним, а ефективність його використання доведена досвідом багатьох розвинутих країн. Сьогодні його використовують в більш ніж в 70 країнах світу.

Суть методу проста: малюка в підгузку викладають на груди мами обличчям один до одного шкіра-до-шкірі. Тато так само може використовувати цей метод. Можуть це робити й інші родичі, коли батьків немає поруч, або ж вони не мають можливості застосувати метод за станом здоров'я. Щоб температура тіла зберігалася, дитину накривають зверху пелюшкою або ковдрою.

Уляна Супрун розповіла батькам про метод кенгуру (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Передчасно народженими вважаються діти, що з'явилися на світ раніше 37 тижня вагітності з вагою менш 2,5 кг. В Україні виходжуються немовлята вагою від 500 грамів і терміном вагітності від 22 тижнів. Такі діти народжуються на світ з не до кінця сформованою серцево-судинною, травною, дихальною та нервовою системами і потребують особливого догляду.

Метод Кенгуру може суттєво покращувати процес виходжування малюка.

Прискорює адаптацію дитини до навколишнього середовища, підвищує імунітет, покращує і налагоджує грудне вигодовування і сприяє більш інтенсивному емоційному та психологічному розвитку.

Немовлята, які постійно мають контакт шкіра-до-шкірі, швидше набирають вагу і краще розвиваються: дитина чує серцебиття і голос матері, вловлює запахи молока і тіла, відчуває легкі погладжування і менше плаче.

У такій позі дитина знаходиться в безпеці, тому не відчуває стресу.

В цілому при використанні методу кенгуру стабілізація стану передчасно народженої дитини відбувається на 30-70% швидше.

Також метод здатний зменшити сприйняття болю малюка. Тому неонатологи радять використовувати його під час забору аналізів, вакцинації або інших потенційно хворобливих процедур для дитини.

Метод кенгуру корисний не тільки для дитини, але і для матері:

Утримання дитини на грудях вивільняє окситоцин. Він потрібний для відчуття довіри, бере участь в утворенні виборчих уподобань і зміцнює імунітет.

Дозволяє розслабитися, зменшує ризики виникнення післяпологової депресії.

Цей метод дозволить налагодити взаємини між дитиною і батьками. Він також розвиває зв'язок між ними.

За словами Супрун, до цього методу є певні вимоги: немовля повинно бути стабільним і позитивно реагувати на метод кенгуру. Даний спосіб виходжування дитини повинен бути комфортним обом сторонам.

В Україні у більшості медустановах застосовують даний метод у відділеннях інтенсивної терапії, на другому етапі виходжування. При цьому одні інтегрували його повноцінно, інші використовують лише деякі елементи. Рекомендується, щоб батьки продовжували використовувати метод кенгуру і вдома.

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