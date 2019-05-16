Супрун дала важные советы родителям с младенцами

Уляна Супрун рассказала о важности контакта между родителями и новорожденным ребенком. Речь идет о коже-к-коже или так называемом методе кенгуру, который считается стандартом выхаживания недоношенных детей и имеет много преимуществ для здоровья. Об этом и.о министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, этот метод начали разрабатывать еще в конце 1970-х годов как один из компонентов альтернативного подхода к традиционной помощи новорожденным детям, которые родились с низким весом.

С тех пор метод кенгуру считается абсолютно безопасным, а эффективность его использования доказана опытом многих развитых стран. Сегодня его используют в более чем в 70 странах мира.

Суть метода проста: малыша в подгузнике выкладывают на грудь мамы лицом друг к другу кожа-к-коже. Папа так же может использовать этот метод. Могут также это делать и другие родственники, когда родителей нет рядом, или же они не имеют возможности применить метод по состоянию здоровья. Чтобы температура тела сохранялась, ребенка накрывают сверху пеленкой или одеялом.

Уляна Супрун рассказала родителям о методе кенгуру (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Преждевременно рожденными считаются дети, появившиеся на свет раньше 37 недели беременности и с весом менее 2,5 кг. В Украине выхаживаются младенцы весом от 500 граммов и сроком беременности от 22 недель. Такие дети рождаются на свет с не до конца сформированной сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной или нервной системами и требуют особого ухода.

Метод Кенгуру может существенно улучшать процесс выхаживания малыша.

Ускоряет адаптацию ребенка к окружающей среде, повышает иммунитет, улучшает и налаживает грудное вскармливание и способствует более интенсивному эмоциональному и психологическому развитию.

Младенцы, которые постоянно имеют контакт кожа-к-коже, быстрее набирают вес и лучше развиваются: ребенок слышит сердцебиение и голос матери, улавливает запахи молока и тела, чувствует легкие поглаживания и меньше плачет.

В такой позе малыш находится в безопасности, поэтому не испытывает стресса.

В целом при использовании метода кенгуру стабилизация состояния преждевременно родившегося ребенка происходит на 30-70% быстрее.

Также метод способен уменьшить восприятие боли малыша. Поэтому неонатологи советуют его использовать во время забора анализов, вакцинации или других потенциально болезненных процедур для ребенка.

Метод кенгуру полезен не только для ребенка, но и для матери:

Содержание ребенка на груди высвобождает окситоцин. Он нужен для ощущения доверия, участвует в образовании избирательных привязанностей и укрепляет иммунитет.

Позволяет расслабиться, уменьшает риски возникновения послеродовой депрессии.

Этот метод позволит наладить взаимоотношения между ребенком и родителями. Он также развивает связь между ними.

По словам Супрун, к этому методу есть определенные требования: младенец должен быть стабильным и положительно реагировать на метод кенгуру. Данный способ выхаживания ребенка должен быть комфортным обеим сторонам.

В Украине в большинстве медучреждениях применяют данный метод в отделениях интенсивной терапии, на втором этапе выхаживания. При этом одни интегрировали его полноценно, другие используют только некоторые элементы. Рекомендуется, чтобы родители продолжали использовать метод кенгуру и дома.

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