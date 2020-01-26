Чоловік Заворотнюк приховав від громадськості важливий момент: що відомо

Анастасія Заворотнюк, яка перестала з'являтися на процедурах і заняттях в лікарні з невідомих причин, могла б ніколи не зустрітися зі своїм чоловіком Петром Чернишовим.

До такого висновку можна прийти після коментаря Тетяни Навки в соцмережі Facebook, яка розповіла про чоловіка Заворотнюк досить цікавий факт.

Виявляється, спочатку Петро захоплювався хокеєм і хотів пов'язати з цим життя, проте батьки вирішили віддати хлопця на фігурне катання. І хто знає, яке майбутнє могло бути у юнака, якби родичі вирішили вчинити інакше. В такому випадку, Заворотнюк, швидше за все, не зустріла б свого майбутнього чоловіка.

Нагадаємо, що знайомство Петра та Анастасії відбулося в 2007 році, під час зйомок шоу "Танці з зірками", коли Заворотнюк була ведучою передачі. На момент зустрічі з Петром за плечима актриси були два шлюби: з німецьким підприємцем Олафом Шварцкопфом і російським бізнесменом Дмитром Стрюковим.

Петро наполегливо домагався і доглядав за Анастасією і вже наприкінці вересня 2008 року пара вирішила зареєструвати шлюб в одному з московських РАГСів. Через 10 років, восени 2018 Петро став батьком в перший раз, Анастасія подарувала йому доньку Мілу.